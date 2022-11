Cristiano Ronaldo otra vez ha dado que hablar por temas extradeportivos. Ahora, en una reciente entrevista con el periodista Piers Morgan, el portugués dio polémicas declaraciones en las que señaló que se siente traicionado por el Manchester United, que lo están forzando a que se vaya de dicho club, entre otros temas.

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo?

Sobre si lo están forzando a salir del United, el portugués fue contundente al responder. “Sí, no solamente el coach, me está forzando, sino también dos o tres personas del club”, explicó el atacante luso. Morgan le repreguntó si es que la institución inglesa desea deshacerse de él, a lo que el goleador señaló lo siguiente:

“No debería decir eso, no lo sé, pero no me importa, siempre me interesó que la gente escuche la verdad. Sí, me siento traicionado, siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”, comentó ‘Cris’.

Una de las opiniones que más controversia generó es lo que dijo Cristiano sobre el actual técnico del Manchester United, Erik ten Hag. “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”.

Cristiano Ronaldo: ¿qué equipos podrían recibirlo tras sus polémicas declaraciones sobre Manchester United y su técnico?

Luego de las sorprendentes declaraciones es complicado que Ronaldo vuelva a defender la camiseta de los ‘Diablos Rojos’, por lo que hay clubes que han manifestado la intención de tenerlo entre sus filas.

Entre estos equipos, según A Bola, está el Sporting de Lisboa, club donde se formó y debutó profesionalmente. Rubem Amorim, entrenador del cuadro portugués, señaló que solo dependerá del atacante si ficha por el conjunto luso.

“Me han hecho esta pregunta mil veces. Es un jugador del Manchester United. Tiene su historia, le gusta a todo el mundo en el Sporting y por eso no hay mucho que decir al respecto. Es él quien dice que lo dejen en paz para decidir el futuro de su vida. Él es quien decide tu futuro, así que no voy a hablar de eso aquí, porque las cosas no me pasan a mí. No he leído nada, pero vuelvo a decir lo mismo: estoy muy contento con mis jugadores y con nuestro proyecto. Ronaldo es un jugador del Manchester United”, expresó el estratega del Sporting.

De otro lado, el Chelsea también ha mostrado interés en el exReal Madrid. El conjunto azul intentó ficharlo en el último mercado de pases pero las negociaciones no pudieron finiquitarse, pues Cristiano quería seguir en el United. Desde Londres esperan que Cristiano reconsidere la oferta después del Mundial Qatar 2022.