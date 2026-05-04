La llegada de mayo marca un hito importante en el calendario laboral peruano. La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) no solo es un derecho fundamental para los trabajadores del régimen privado, sino también un respaldo económico clave que, en el contexto actual de 2026, cobra especial relevancia debido a las normativas de libre disponibilidad.

Si eres trabajador y esperas este abono, o si eres empleador y buscas evitar sanciones de Sunafil, en esta nota te detallamos los plazos, requisitos y el paso a paso para calcular el monto exacto.

¿Cuál es la fecha límite para el depósito de la CTS en mayo 2026?

De acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley de CTS, las empresas tienen plazo hasta la primera quincena de mayo para realizar el depósito correspondiente al periodo semestral (noviembre 2025 - abril 2026).

Para este año, la fecha límite oficial es el viernes 15 de mayo de 2026.

Es importante recordar que si el día 15 cayera en un día no hábil (sábado, domingo o feriado), el plazo se extendería automáticamente al siguiente día útil; sin embargo, al ser viernes, no hay prórrogas. Los empleadores que realicen el depósito después de esta fecha incurrirán en una falta grave y deberán pagar intereses legales laborales a sus trabajadores.

¿Quiénes tienen derecho a recibir este beneficio?

El depósito de mayo está destinado a los trabajadores que cumplan con los siguientes requisitos mínimos:

Régimen Privado: Pertenecer al régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo 728).

Pertenecer al régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo 728). Jornada Laboral: Cumplir, en promedio, una jornada mínima de cuatro horas diarias .

Cumplir, en promedio, una jornada mínima de . Tiempo de servicios: Haber laborado al menos un mes completo en el semestre que va desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

Los trabajadores de pequeñas empresas también reciben CTS, aunque el cálculo varía según su registro en el REMYPE. Por el contrario, los empleados de microempresas inscritas en dicho registro usualmente no perciben este beneficio, salvo que el contrato estipule lo contrario o la empresa no esté formalmente inscrita como tal.

¿Cómo calcular el monto de mi CTS 2026?

El cálculo de la CTS se basa en la “remuneración computable”. Para obtener una cifra aproximada de lo que recibirás este 15 de mayo, puedes seguir esta fórmula básica:

Ejemplo práctico:

Si percibes un sueldo mensual de S/ 2,400 y recibiste una gratificación de S/ 2,400 en diciembre:

Calculas el sexto de la gratificación: 2,400 / 6 = 400. Sumas al sueldo: 2,400 + 400 = 2,800. Si trabajaste el semestre completo (6 meses): (2,800 / 12) x 6 = 1,400.

Tu depósito de mayo sería de S/ 1,400. Recuerda que también se incluyen otros conceptos como la asignación familiar si la percibes.

¿Se puede retirar el 100% de la CTS en 2026?

Sí. Actualmente se encuentra vigente la Ley N.º 32322, la cual autoriza a los trabajadores a disponer libremente del 100% de sus depósitos de CTS acumulados en las entidades financieras.

Esta medida excepcional tiene como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2026. Esto significa que, una vez que tu empresa realice el depósito de mayo, podrás transferir el dinero a tu cuenta de ahorros o retirarlo por cajero de forma inmediata si así lo decides. Sin embargo, los expertos recomiendan mantener este fondo como un seguro de desempleo a menos que se tenga una emergencia financiera o una oportunidad de inversión de bajo riesgo.

Multas para empresas que no cumplan con el pago

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la entidad encargada de velar por este cumplimiento. No depositar la CTS a tiempo es una infracción grave.

Las multas se calculan en base a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente y el número de trabajadores afectados:

Pequeña Empresa: La multa puede oscilar entre 0.45 y 4.50 UIT.

La multa puede oscilar entre 0.45 y 4.50 UIT. No MYPE (Mediana y Grande): Las sanciones pueden llegar hasta las 52.53 UIT (más de S/ 280,000 dependiendo del valor de la UIT en 2026).

Además de la multa, la empresa deberá abonar los intereses que el dinero hubiera generado en la cuenta elegida por el trabajador.