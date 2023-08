Cada vez falta menos para el estreno de la selección peruana en unas nuevas Eliminatorias Sudamericanas. Perú, ahora dirigido por Juan Reynoso, debutará en esta competencia nada menos que ante Paraguay en condición de visita. Y, este viernes 25 de agosto, el técnico de la ‘Blanquirroja’ dio a conocer una lista preliminar de futbolistas del torneo local. En este sentido, causó gran sorpresa entre los hinchas el llamado Diego Romero, golero de Universitario, en vez de Ángelo Campos, portero de Alianza Lima.

¿Cuál fue el motivo por el que Juan Reynoso convocó a Diego Romero de Universitario y no a Ángelo Campos de Alianza Lima a la selección peruana?

El ‘Cabezón’ dijo que, dentro de la lista que se publicó, hay varios futbolistas que podrían ser parte de la convocatoria para el próximo torneo preolímpico Sub 23. Campos, por su parte, no formaba parte de estos parámetros exigidos para estar en dicha nómina, dio a entender Reynoso. “Queremos conocer a muchos futbolistas Sub 23 e integrarlos al universo de jugadores y nos puedan ayudar al recambio generacional”, mencionó Reynoso.

Los otros dos goleros son Carlos Cáceda (Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal). El primero goza de gran experiencia en torneos de Clasificatorias, mientras que el celeste tuvo una gran actuación en la última Copa Libertadores.

¡𝗜𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮 𝘂𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗰𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼! 🙌🏽



Presentamos la lista de convocados de futbolistas del medio local a #LaBicolor 🇵🇪. #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/VkvE4cEoGO — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 25, 2023

Paraguay vs Perú: horarios

El Paraguay vs. Perú, partido que ha generado mucha expectativa en ambos países, se disputará este jueves 7 de septiembre a las 5.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (horario paraguayo). Se espera que el estadio Antonio Aranda Encina en Ciudad del Este luzca un lleno total, pues en tierras paraguayas también hay gran ilusión con hacer una gran campaña y regresar el Mundial.

El martes 12 de septiembre, tras regresar de Paraguay, Perú recibirá a Brasil en el estadio Nacional con la intención de dar la sorpresa y lograr un buen resultado ante el pentacampeón mundial.

Paraguay vs Perú: canal

Los encuentros para las Eliminatorias del Mundial 2026 serán televisados por dos canales de señal abierta: ATV y América TV. Además, por cable, Movistar Deportes se encargará de llevar hasta las casas de todos los peruanos los partidos de la ‘Bicolor’.

Fixture de Perú en las Eliminatorias 2026

Fecha 1: Paraguay vs. Perú | 07.09.23



Fecha 2: Perú vs. Brasil | 12.09.23



Fecha 3: Chile vs. Perú | octubre 2023



Fecha 4: Perú vs. Argentina | octubre 2023



Fecha 5: Bolivia vs. Perú | noviembre 2023



Fecha 6: Perú vs. Venezuela | noviembre 2023



Fecha 7: Perú vs. Colombia | septiembre 2024



Fecha 8: Ecuador vs. Perú | septiembre 2024



Fecha 9: Perú vs. Uruguay | octubre 2024



Fecha 10: Brasil vs. Perú | octubre 2024



Fecha 11: Perú vs. Chile | noviembre 2024



Fecha 12: Argentina vs. Perú | noviembre 2024



Fecha 13: Perú vs. Bolivia | marzo 2025



Fecha 14: Venezuela vs. Perú | marzo 2025



Fecha 15: Colombia vs. Perú | junio 2025



Fecha 16: Perú vs. Ecuador | junio 2025



Fecha 17: Uruguay vs. Perú | septiembre 2025



Fecha 18: Perú vs. Paraguay | septiembre 2025.

Brasil: cuáles son sus convocados para enfrentar a Perú:

- Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) y Bento (Atlético Paranaense).

- Defensas: Gabriel Magalhães (Arsenal), Roger Ibáñez (Al- Ahli), Marquinhos (PSG), Nino (Fluminense), Danilo (Juventus), Vanderson (Mónaco), Caio Henrique (Mónaco) y Renan Lodi (Olympique de Marsella).

- Volantes: André (Fluminense), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle United) y Raphael Veiga (Palmeiras).

- Delanteros: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Al Hilal), Matheus Cuña (Wolverhampton), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) y Vinicius Jr (Real Madrid).