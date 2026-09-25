Una discusión inesperada, una noticia difícil o un momento de presión pueden alterar el ritmo de un día en cuestión de segundos. El corazón se acelera, la tensión aparece y la mente parece perder claridad justo cuando más se necesita pensar. A veces surge el impulso de escapar, responder con enojo o aislarse, como si el cuerpo actuara antes de que llegara la razón. En esos instantes, las emociones no ocurren únicamente en la mente, pues también dejan huellas visibles en el organismo. Así, el estrés y la ansiedad revelan una conexión constante entre lo que sentimos, pensamos y experimentamos físicamente.

Regular las emociones, sin embargo, no significa apagar el miedo, la tristeza o la ira cuando aparecen en escena. Se trata, más bien, de reconocer esas señales y comprender qué sucede antes de permitir que una reacción automática tome el control. Ese proceso abre un espacio para detenerse, respirar y elegir una respuesta diferente frente a aquello que genera malestar. Conocer las propias reacciones permite desarrollar recursos para afrontar situaciones difíciles sin quedar atrapado en el primer impulso. En ese camino, la regulación emocional se convierte en una herramienta para recuperar el equilibrio cuando la presión parece apoderarse de todo.

Así responde nuestra mente y nuestro cuerpo ante una situación como esa, según la psicología

Cuando una situación se presenta como una amenaza o un momento de fuerte presión, el cuerpo parece adelantarse a la mente y activa sus mecanismos de defensa. El corazón comienza a latir con mayor intensidad, la respiración se acelera y los músculos se tensan ante la posibilidad de tener que reaccionar. La atención también se agudiza, como si todo el organismo se preparara para enfrentar aquello que considera peligroso. Estas respuestas fisiológicas forman parte de un mecanismo natural que permite actuar con rapidez frente a determinadas circunstancias. Sin embargo, la dificultad surge cuando esa alerta permanece encendida incluso después de que el momento de tensión ha pasado.

Con el paso del tiempo, vivir bajo esa constante sensación de alerta puede comenzar a dejar huellas en la vida cotidiana. El descanso puede alterarse, la concentración disminuir y las actividades que antes parecían sencillas convertirse en una carga difícil de sostener. Estudiar, trabajar o relacionarse con otras personas puede verse afectado cuando el organismo no encuentra espacios suficientes para recuperar la calma. Lo que inicialmente fue una reacción puntual termina convirtiéndose en una tensión persistente que acompaña el día a día. Reconocer estas señales resulta fundamental para comprender cuándo el estrés está dejando de ser una respuesta momentánea y empieza a interferir con el bienestar.

¿Cómo explican estas reacciones de nuestro cuerpo y mente según los especialistas de psicología?

Cuando la tensión emocional se prolonga, el cuerpo comienza a mostrar señales que no siempre son fáciles de ignorar. El Instituto Nacional de Salud Mental ha señalado que estos episodios pueden estar acompañados de ansiedad, dificultades para dormir, problemas de concentración y variaciones en el estado de ánimo. Lo que parecía ser solo un momento complicado puede terminar afectando distintas actividades de la vida diaria. Por ello, cuando el malestar permanece en el tiempo o interfiere con el funcionamiento cotidiano, resulta importante considerar la orientación de un profesional. Reconocer estas señales puede ser el primer paso para comprender que no se trata simplemente de “ponerle ganas” y seguir adelante.

En medio de esa experiencia, una frase como “cálmate” puede quedarse corta frente a todo lo que ocurre dentro de una persona. La reacción emocional no se desarrolla únicamente en los pensamientos, sino que también involucra al corazón, la respiración, los músculos y el nivel de alerta. El organismo responde ante aquello que interpreta como una amenaza, incluso antes de que exista tiempo suficiente para analizar lo sucedido. Por eso, comprender estas respuestas permite mirar el estrés y la ansiedad desde una perspectiva más amplia. Mente y cuerpo avanzan juntos en ese proceso, dejando señales que conviene aprender a reconocer.

Sobre salud mental la compasión ha ganado espacio, incluida aquella dirigida hacia uno mismo

En las conversaciones sobre salud mental, la compasión ha comenzado a ocupar un lugar cada vez más visible, especialmente cuando se dirige hacia uno mismo. No se trata de justificar errores ni de esconder aquellas emociones que resultan difíciles de afrontar, sino de aprender a observarlas con mayor comprensión. El miedo, la tristeza, la frustración o el enojo forman parte de la experiencia humana y pueden aparecer en distintos momentos de la vida. La preocupación surge cuando ese malestar permanece, se intensifica o comienza a alterar las relaciones y las actividades cotidianas. En ese punto, escuchar las propias señales puede ser tan importante como reconocer cuándo es necesario pedir ayuda.

Frente a estas situaciones, el sistema público peruano cuenta con alternativas destinadas a acercar la atención en salud mental a la población. El Ministerio de Salud dispone de Centros de Salud Mental Comunitaria y de la Línea 113, opción 5, que ofrece orientación gratuita las 24 horas. Estos recursos adquieren especial relevancia en un contexto donde muchas personas recurren primero a redes sociales, talleres o contenidos de autoayuda para comprender lo que les ocurre. Aunque esas herramientas pueden brindar información general, no sustituyen una evaluación psicológica o psiquiátrica cuando existe un problema que requiere atención profesional. Buscar orientación adecuada puede convertirse así en un paso necesario para dejar de enfrentar el malestar en soledad.

¿Cuál es la situación que se presenta en el Perú sobre los problemas de salud mental en la población?

Las cifras registradas en el Perú muestran que los problemas de salud mental han adquirido una presencia cada vez mayor en los servicios públicos. Hasta octubre de 2025, los establecimientos del Ministerio de Salud reportaron 1.235.184 casos atendidos, entre los cuales la ansiedad encabezó los diagnósticos con 300.283 atenciones. Detrás de esos números también aparecen los trastornos emocionales y del comportamiento en niños y adolescentes, además de los casos de depresión. Cada registro representa una historia marcada por emociones difíciles y situaciones que, en algunos casos, terminan alterando la vida cotidiana. En ese escenario, comprender cómo funcionan las emociones adquiere especial relevancia.

Precisamente, Lima será escenario de una conferencia que propone mirar esa relación desde la ciencia y la experiencia personal. El psicólogo Juan Lucas Martín llegará con “El Sentido: La Ciencia de la Compasión”, una presentación centrada en la regulación emocional y las respuestas del organismo ante el estrés. Durante la jornada se abordará cómo actúa el sistema nervioso frente a situaciones de tensión y qué ocurre cuando aparecen emociones difíciles de gestionar. También se explorará la influencia que pueden tener las experiencias personales en la manera de enfrentar nuevos conflictos. La propuesta busca acercar al público a una mirada en la que cuerpo, emociones y compasión forman parte de una misma historia.

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