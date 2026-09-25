Por Christian Gambini

Una discusión inesperada, una noticia difícil o un momento de presión pueden alterar el ritmo de un día en cuestión de segundos. El corazón se acelera, la tensión aparece y la mente parece perder claridad justo cuando más se necesita pensar. A veces surge el impulso de escapar, responder con enojo o aislarse, como si el cuerpo actuara antes de que llegara la razón. En esos instantes, las emociones no ocurren únicamente en la mente, pues también dejan huellas visibles en el organismo. Así, el estrés y la ansiedad revelan una conexión constante entre lo que sentimos, pensamos y experimentamos físicamente.