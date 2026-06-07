Por Redacción EC

Las pesadillas suelen ir mucho más allá de una simple experiencia desagradable durante el sueño. El temor que generan puede sentirse intenso y muy real, provocando reacciones físicas como palpitaciones aceleradas, sudoración o una sensación de angustia que persiste incluso después de despertar. Con frecuencia, el episodio termina con un despertar repentino en plena oscuridad, acompañado de respiración agitada y de imágenes tan vívidas que tardan varios instantes en desvanecerse. Aunque la persona haya permanecido en la cama durante siete u ocho horas, no es raro que al día siguiente experimente cansancio, somnolencia o la sensación de no haber descansado lo suficiente. Esta experiencia plantea una pregunta que intriga tanto a especialistas como: ¿es posible obtener un descanso reparador cuando las pesadillas interrumpen el sueño? La respuesta no es sencilla, por los diversos factores relacionados con la calidad del descanso, las fases del sueño y el impacto emocional que estas experiencias generan en el organismo.