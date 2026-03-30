Por Redacción EC

Diversos son los países del mundo que actualmente cuentan con infraestructuras que generan expectativa debido a su extensión, y esa capacidad para reducir tiempos de recorrido entre ciudades, por ejemplo. Al respecto, hoy vamos a referirnos a ese tren que más allá de dichas características, llama la atención desde hace 200 años aproximados debido a la posibilidad brindada de interconectar el ‘Viejo Continente’ con el sudeste asiátiaco, y durante largos días partiendo desde particular ciudad europea.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.