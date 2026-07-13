Cuando se habla de asteroides, la mayoría imagina pequeñas rocas flotando en el espacio. Sin embargo, algunos de estos cuerpos alcanzan dimensiones sorprendentes. Uno de ellos es Vesta, considerado el asteroide más grande del sistema solar, un objeto que ha despertado el interés de los astrónomos por sus características únicas y por las pistas que ofrece sobre el origen de los planetas hace más de 4.600 millones de años.

¿Cuánto mide el asteroide Vesta?

Vesta posee un diámetro aproximado de 530 kilómetros, una dimensión que lo convierte en el mayor asteroide del sistema solar según la clasificación utilizada por la NASA. Se encuentra en el cinturón principal de asteroides, una región situada entre las órbitas de Marte y Júpiter donde orbitan millones de cuerpos rocosos de diferentes tamaños.

Este gigante espacial fue descubierto en 1807 por el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers y debe su nombre a la diosa romana del hogar. Su forma es casi esférica y presenta una estructura interna diferenciada, con corteza, manto y núcleo, una característica poco común entre los asteroides y que lo acerca al comportamiento de un pequeño planeta.

La montaña que supera al Everest

Uno de los mayores atractivos de Vesta se encuentra en su polo sur, donde se ubica el enorme cráter Rheasilvia. En el centro de esta gigantesca depresión se levanta una montaña que alcanza alrededor de 22 kilómetros de altura, una elevación comparable e incluso superior al monte Everest si se mide desde su base. Esta impresionante formación fue identificada gracias a las observaciones realizadas por la misión Dawn de la NASA.

Los investigadores creen que esta montaña se formó tras el impacto de un enorme asteroide hace miles de millones de años. La colisión fue tan poderosa que modificó gran parte de la superficie de Vesta y dejó una huella que aún hoy permite estudiar cómo evolucionaban los cuerpos rocosos durante las primeras etapas del sistema solar.

¿Por qué Vesta es tan importante para la ciencia?

Vesta es considerado una especie de “fósil” del sistema solar. A diferencia de otros cuerpos que cambiaron radicalmente con el paso del tiempo, este asteroide conserva evidencias de los procesos que dieron origen a los planetas. Por esa razón fue uno de los principales objetivos de la misión Dawn, que orbitó el asteroide durante más de un año para analizar su composición y geología con un nivel de detalle sin precedentes.

Gracias a esas investigaciones, los científicos continúan descubriendo información sobre la formación de los planetas rocosos, el origen de los meteoritos y la evolución temprana del sistema solar. Con sus 530 kilómetros de diámetro, una superficie llena de cráteres y una montaña gigantesca que desafía la imaginación, Vesta demuestra que incluso los llamados “asteroides” pueden ocultar algunos de los mayores secretos del universo.

Cómo se mide el tamaño de un asteroide y qué significa “530 km”

Medir “exactamente” cuánto mide un asteroide no es tan simple como leer una regla: son cuerpos irregulares, con ejes mayores y menores, por lo que se suele hablar de diámetro medio o principal, obtenido a partir de observaciones de brillo, ocultaciones de estrellas y datos de sondas espaciales. En el caso de Vesta, las cifras de unos 530 km son el resultado de promediar esas dimensiones y ajustar modelos al contorno real observado.

Que Vesta tenga ese tamaño significa que, si uno pudiera “caminar” su diámetro, recorrería una distancia similar a atravesar países pequeños o regiones completas de un continente. Ceres, con cerca de 945 km, sería aún más largo, pero su clasificación como planeta enano nos obliga a reformular la pregunta: el asteroide más grande medible con esa etiqueta es Vesta, mientras que el mayor cuerpo del cinturón de asteroides y uno de los más intrigantes geológicamente sigue siendo Ceres.

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