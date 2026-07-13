Vesta es el asteroide más grande del sistema solar y destaca por albergar una de las montañas más impresionantes jamás observadas fuera de la Tierra. (Imagen: Difusión)
Vesta es el asteroide más grande del sistema solar y destaca por albergar una de las montañas más impresionantes jamás observadas fuera de la Tierra. (Imagen: Difusión)
Por Redacción EC

Cuando se habla de asteroides, la mayoría imagina pequeñas rocas flotando en el espacio. Sin embargo, algunos de estos cuerpos alcanzan dimensiones sorprendentes. Uno de ellos es Vesta, considerado el asteroide más grande del sistema solar, un objeto que ha despertado el interés de los astrónomos por sus características únicas y por las pistas que ofrece sobre el origen de los planetas hace más de 4.600 millones de años.