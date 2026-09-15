La Municipalidad de Lima puso en marcha desde el lunes 14 de setiembre la denominada marcha blanca de desvíos por las obras del Nuevo Óvalo Faucett, en San Miguel. La medida busca ordenar el tránsito antes de la ejecución plena de los trabajos y permitirá a las autoridades evaluar los puntos críticos de congestión en una zona clave para quienes se movilizan entre el aeropuerto Jorge Chávez, el Callao, San Miguel y otros distritos de Lima.

¿Cuánto tiempo durarán las obras del Nuevo Óvalo Faucett?

El proyecto completo del Nuevo Óvalo Faucett está programado para ejecutarse durante 180 días, periodo en el que se desarrollarán intervenciones progresivas en las vías auxiliares y los alrededores de esta importante intersección. La denominada marcha blanca comenzó este lunes y permitirá a las autoridades evaluar cómo responde el tránsito antes de avanzar con las siguientes etapas de la obra. Según INVERMET, los trabajos de demolición están previstos para comenzar este miércoles.

La obra contempla la reconfiguración de aproximadamente medio kilómetro por cada eje vial, además de una nueva rotonda con un radio exterior de 72 metros, vías auxiliares de dos carriles por sentido y separadores laterales. También se proyecta mejorar la carpeta asfáltica, renovar áreas verdes, sardineles e iluminación e incorporar señalización y semaforización para ordenar la circulación.

¿Qué desvíos deberán tomar los conductores?

Durante esta primera fase, los carriles principales de las avenidas Faucett y La Marina continuarán habilitados, por lo que los desplazamientos que se realicen en los sentidos este-oeste y norte-sur podrán mantenerse por las vías principales. El cambio más importante estará en los recorridos de determinados vehículos que utilizan las vías auxiliares próximas al óvalo.

Para los vehículos particulares que circulen de este a norte, una de las rutas establecidas contempla utilizar la avenida Rafael Escardó, en sentido sur-norte, para luego ingresar por Los Precursores y continuar hacia su destino. En tanto, quienes se desplacen desde el aeropuerto hacia La Punta podrán utilizar Los Precursores, Los Insurgentes y La Marina antes de reincorporarse a su recorrido habitual.

En el caso del transporte de carga, los vehículos que necesiten desplazarse de norte a oeste deberán utilizar Elmer Faucett, Los Precursores y Los Insurgentes antes de retomar su ruta. Las autoridades instalarán señalización en puntos estratégicos y contarán con personal banderillero y apoyo de la Policía Nacional para orientar a los conductores durante la implementación del plan.

¿Habrá cambios para buses y peatones?

Por el momento, el transporte público mantendrá sus rutas y paraderos habituales durante esta primera etapa. La situación podría ser revisada conforme avance la obra y las autoridades identifiquen nuevas necesidades de circulación. Para los peatones tampoco se contempla, inicialmente, una modificación de sus recorridos: se habilitarán senderos delimitados para garantizar cruces seguros y accesibles.

El proyecto busca mejorar la circulación en una zona de alta demanda vehicular, pero las autoridades reconocen que la marcha blanca será fundamental para detectar posibles problemas y realizar ajustes. Además, especialistas han advertido que algunas vías utilizadas como rutas alternas, como Rafael Escardó y Los Insurgentes, podrían soportar una mayor carga vehicular durante las horas punta. Por ello, se recomienda a los conductores salir con anticipación, respetar la señalización y revisar su recorrido antes de dirigirse hacia el aeropuerto, Callao o San Miguel.

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