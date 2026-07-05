Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo. Por ello, en esta etapa decisiva y final de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. En ese contexto, a las puertas del duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final, la afición albiceleste se alista para acompañar a su equipo con la ilusión de seguir avanzando en el torneo y alcanzar la gran final. Sin embargo, el costo de viajar hasta Atlanta dependerá de diversos factores, como la anticipación de la compra, la aerolínea y la temporada, por lo que el presupuesto podría alcanzar montos considerables que conviene tener en cuenta. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.