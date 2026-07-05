El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo. Por ello, en esta etapa decisiva y final de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. En ese contexto, a las puertas del duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final, la afición albiceleste se alista para acompañar a su equipo con la ilusión de seguir avanzando en el torneo y alcanzar la gran final. Sin embargo, el costo de viajar hasta Atlanta dependerá de diversos factores, como la anticipación de la compra, la aerolínea y la temporada, por lo que el presupuesto podría alcanzar montos considerables que conviene tener en cuenta. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO CUESTA VIAJAR HASTA ATLANTA PARA VER EL PARTIDO ENTRE ARGENTNA VS EGIPTO POR EL MUNDIAL 2026?

Por los octavos de final del Mundial 2026, la selección argentina enfrentará a Egipto este martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Desde ya, muchos hinchas albicelestes vienen organizándose para alentar a su equipo, que llega motivado tras imponerse a Cabo Verde en un partido muy disputado. Por ello, de acuerdo con Infobae, existen una serie de alternativas y paquetes turísticos previo al duelo que permiten a la afición alentar a su equipo. Es decir, viajar desde Buenos Aires hasta esta ciudad estadounidense implicaría para los hinchas argentinos un gasto mínimo superior a los USD3 750 (aproximadamente 5,66 millones de pesos argentinos).

La estimación incluía el pasaje aéreo más económico, tres noches de alojamiento básico y la entrada de menor precio disponible en plataformas de reventa no oficiales. Asimismo, otra alternativa contemplaba un vuelo directo desde la capital argentina a Atlanta, cuatro noches de alojamiento y una entrada de categoría 3 a un costo total estimado que ascendía a USD8 500. Eso no es todo, el medio compartió otra propuesta de tres noches de alojamiento y una entrada de categoría 2 por USD7 990, aunque no precisaba si el paquete incluía hotel, vuelos o traslados, conforme comparte El Once.

¿QUÉ PAÍSES SERÁN SEDE DE LA PRÓXIMA COPA DEL MUNDO?

A pocos días de que concluya el Mundial 2026, la FIFA confirmó que la Copa del Mundo 2030 se disputará de manera histórica y especial con motivo del centenario del torneo. Es decir, en esa oportunidad, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales, mientras que el resto de los encuentros se jugarán en España, Marruecos y Portugal. A pesar de que esta importante competición comenzó con la participación de 13 selecciones y tuvo como única sede a Montevideo, el medio CNN informó que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, impulsó una propuesta para ampliar a 64 equipos esa edición, una medida que modificaría por completo el formato del torneo y que presentó formalmente en abril durante el 80° Congreso Ordinario de la Conmebol.

Eso no es todo, pues esta decisión se debería a que Uruguay fue elegido por ser la primera sede (1930) y el primer campeón del Mundial; mientras que Argentina, por haber disputado la primera final; y Paraguay, por albergar la sede principal de la Conmebol. Aunque hasta el momento no se ha confirmado que estos tres países sudamericanos clasifiquen de manera directa por ser los anfitriones, se espera que el partido inaugural se juegue en el Estadio Centenario y que estas selecciones disputen sus respectivos encuentros de la fase de grupos como locales, acompañadas por el apoyo de sus hinchas. Por otro lado, la FIFA confirmó que Arabia Saudita será el único país anfitrión del Mundial 2034; aunque aún está por definirse si el torneo se disputará a finales de año para evitar las altas temperaturas características de la región.