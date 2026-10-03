En el mundo, los glaciares son una fuente clave de agua dulce y cumplen un papel fundamental para los ecosistemas, la agricultura y las comunidades. No obstante, su acelerado retroceso por el cambio climático plantea un desafío cada vez mayor, pues el deshielo amenaza la disponibilidad de agua y aumenta el riesgo de fenómenos asociados a las lagunas glaciares. En ese sentido, con el objetivo de evitar el derretimiento de estos lugares, un grupo de estudiantes utilizó una cobertura de lana como aislante frente a la radiación solar, obteniendo resultados prometedores ante una crisis de alcance global. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

GRUPO DE ESTUDIANTES UTILIZA COBERTURA DE LANA PARA FRENAR EL DESHIELO DE LOS GLACIARES

Actualmente, los glaciares suizos han perdido casi el 40 % de su masa en las últimas dos décadas, mientras que cerca de mil pequeños glaciares han desaparecido. Como medida para reducir el deshielo, entre junio y septiembre de 2026, cuatro alumnos de la Universidad de Lausana (UNIL) han desarrollado el proyecto llamado “Keep It Wool”, que evaluó el uso de lana de oveja como alternativa para reducir el deshielo del glaciar 3000, en Suiza. Así, para compararla con los geotextiles sintéticos, instalaron dos coberturas de lana de distinto grosor y una de geotextil, todas con dimensiones de 10 por 10 metros.

Por consiguiente, durante el verano, los estudiantes monitorearon cada dos semanas la pérdida de nieve y hielo. En cuanto a las coberturas, estas fueron elaboradas con lana suiza biodegradable y sujetadas con sacos de malta reciclados. Los primeros resultados indicaron que estas protegen el glaciar de manera similar al geotextil; sin embargo, los datos aún requieren un análisis más detallado, conforme comparte la plataforma OkDiario.

¿CUÁL ES EL MISTERIOSO RUIDO QUE SALE DEL OCÉNANO PACÍFICO, SEGÚN LA CIENCIA?

Los sensores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) detectaron un intenso sonido en el Pacífico Sur el 19 de mayo de 1997, cuya señal pudo registrarse a más de 5 000 kilómetros de distancia. Debido a la falta de una explicación inmediata, los investigadores denominaron al fenómeno como “The Bloop” y comenzaron a analizar su posible origen. Sin embargo, tras unos años, investigaciones realizadas con hidrófonos cerca de la Antártida determinaron que este misterioso sonido fue ocasionado por un criosismo, es decir, un fenómeno producido por el desprendimiento de grandes masas de hielo. Este hallazgo permitió descartar un origen biológico y la teoría sobre la existencia de un supuesto monstruo marino en las profundidades del océano, conforme comparte La República.