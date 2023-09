“Cueva se pone la 10 de adorno, no la usa”: el comentario de Ramón Quiroga sobre la importancia de este puesto en la selección peruana

Luego que la selección peruana obtuviera un punto en la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ante su similar de Paraguay y Brasil, los hinchas de la Bicolor lamentaron las ausencias de algunos seleccionados, como fue el caso de Christian Cueva, quien no fue tomado en cuenta por Juan Reynoso para disputar estos partidos. Ante ello, el exportero de la selección, Ramón Quiroga se pronunció al respecto y lanzó fuertes declaraciones contra ‘Aladino’.

¿QUÉ DIJO RAMÓN QUIROGA SOBRE CHRISTIAN CUEVA EN LA SELECCIÓN PERUANA?

Ramón Quiroga, referente de la selección peruana, brindó una entrevista a Giancarlo Granda para su programa ‘Tiempo muerto’ que se transmite mediante YouTube, donde contó acerca de su carrera profesional y a jugadores que también se pusieron la camiseta de la selección peruana, revelando a quién le daría la ‘10′. Así, el exportero confesó que Christian Cueva usa la ‘10′ de la ‘blanquirroja’ de ‘adorno’ ya que no es un ‘10′ como los de su tiempo.

“Es tan importante tener la 10 en la espalda. Bueno ahora juegan sin el ‘10′. Cuevita se pone la ‘10′ de adorno, no la usa, pero en ese tiempo sí: el ‘10′ era un hombre muy importante, el ‘10′ jugaba atrás de los punta, jugaba al medio”, dijo Ramón Quiroga sobre Christian Cueva en ‘Tiempo muerto’.

Como se sabe, Christian Cueva no fue considerado por Juan Reynoso en esta primera fecha doble de las Eliminatorias 2026 a causa de una fatiga muscular. De esta manera, el ‘Cabezón’ tomó la decisión de no contar con ‘Aladino’, pues no se encontraba en óptimos niveles físicos.

CHRISTIAN CUEVA RECIBE CRÍTICAS DE PETER ARÉVALO

Este fin de semana, los dirigidos por el uruguayo Mauricio Larriera consiguió sumar 3 puntos tras vencer a Unión Comercio. Durante el partido, Christian Cueva sumó algunos minutos con Alianza Lima y fue dupla con Hernán Barcos. No obstante, el periodista Peter Arévalo crítico el desempeño del futbolista, por lo que no cree conveniente que regrese a la bicolor.

“Te voy a decir una cosa de lo que se ve hoy y de lo que hicieron correr a Perú los paraguayos, ya no pienso en Cueva para la selección”, sostuvo el popular ‘Mr. Peet’. Vale recordar que luego de descansar en la jornada 14, Alianza Lima enfrentará a Carlos Mannucci este sábado 24 de septiembre en el estadio Mansiche por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023.