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¿Cumpliste 18 años después del 12 de abril? Descubre si podrás votar en la segunda vuelta | Foto: Andina
¿Cumpliste 18 años después del 12 de abril? Descubre si podrás votar en la segunda vuelta | Foto: Andina
Por Redacción EC

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, miles de peruanos revisan si forman parte del padrón electoral que participará en la elección del próximo presidente del Perú. Entre las consultas más frecuentes destaca la de los jóvenes que cumplieron 18 años recientemente y buscan confirmar si podrán ejercer su derecho al voto este 7 de junio. Ante las dudas surgidas tras la primera jornada electoral, las autoridades precisaron cuáles son los criterios que determinan quiénes están habilitados para sufragar, qué ocurre con quienes alcanzaron la mayoría de edad después del 12 de abril y cuáles son las disposiciones que regirán durante esta decisiva jornada democrática. Además, se han recordado las multas vigentes por incumplir las obligaciones electorales y las facilidades otorgadas para participar en el proceso.

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