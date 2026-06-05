A pocos días de la segunda vuelta presidencial, miles de peruanos revisan si forman parte del padrón electoral que participará en la elección del próximo presidente del Perú. Entre las consultas más frecuentes destaca la de los jóvenes que cumplieron 18 años recientemente y buscan confirmar si podrán ejercer su derecho al voto este 7 de junio. Ante las dudas surgidas tras la primera jornada electoral, las autoridades precisaron cuáles son los criterios que determinan quiénes están habilitados para sufragar, qué ocurre con quienes alcanzaron la mayoría de edad después del 12 de abril y cuáles son las disposiciones que regirán durante esta decisiva jornada democrática. Además, se han recordado las multas vigentes por incumplir las obligaciones electorales y las facilidades otorgadas para participar en el proceso.

¿PUEDO VOTAR SI CUMPLÍ 18 AÑOS DESPUÉS DEL 12 DE ABRIL?

La respuesta es no. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil explicó que el padrón utilizado para la segunda vuelta es exactamente el mismo que se empleó durante la primera jornada electoral. Esto significa que los ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad después del 12 de abril de 2026 no figuran en la relación oficial de electores y, por lo tanto, no podrán emitir su voto en esta oportunidad.

Foto: Andina

¿CUÁNTAS PERSONAS ESTÁN HABILITADAS PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA VUELTA?

Más de 27 millones de ciudadanos podrán acudir a votar en esta definición presidencial. De acuerdo con las cifras oficiales, el padrón electoral registra 27 325 432 electores. Además, se informó que el número de votantes ha mostrado un crecimiento importante durante las últimas décadas. Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de electores, mientras que Madre de Dios presenta la menor proporción dentro del registro nacional, según informa TV Perú.

¿QUIÉNES SON LOS DOS POSTULANTES QUE SE DISPUTAN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA?

Tras completarse el conteo de la totalidad de las actas de la primera vuelta por parte de la ONPE, se confirmó que la disputa por la Presidencia de la República continuará entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ambos postulantes lograron el mayor respaldo en las urnas y ahora se enfrentan por el mandato supremo del país.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. | Foto: ANDINA/Vidal Tarqui Palomino

¿CÓMO SABER DÓNDE VOTAR?

Las autoridades electorales recomendaron que todos los ciudadanos verifiquen con anticipación su centro de votación para evitar inconvenientes el día de las elecciones. Esto es importante porque algunos electores podrían acudir al mismo lugar de la primera vuelta y descubrir que su mesa fue trasladada.

Para consultar la información actualizada, la ONPE habilitó la plataforma “Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa”, donde cada persona puede revisar el local asignado ingresando sus datos personales.

¿ES POSIBLE EMITIR EL SUFRAGIO SI EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD SE ENCUENTRA CADUCADO?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió una disposición excepcional para garantizar el derecho al voto de la población, permitiendo que las personas acudan a las urnas portando un DNI cuya fecha de vigencia haya expirado.

Esta medida de flexibilidad incluye también a los jóvenes que, habiendo alcanzado la mayoría de edad (18 años), todavía no han gestionado el cambio de su DNI amarillo de menor de edad.

Sin embargo, las autoridades aclararon rigurosamente que esta autorización excepcional posee un efecto exclusivo para el acto de sufragar el 7 de junio, por lo cual el documento vencido no poseerá validez alguna para realizar transacciones comerciales, operaciones notariales o trámites en entidades bancarias.

Foto: Andina

¿QUÉ PASA SI NO VOTO O NO CUMPLO CON SER MIEMBRO DE MESA?

Si no asistes a las urnas, el Estado te pondrá una multa económica que varía según la situación de tu distrito: S/110 si vives en una zona no pobre, S/55 si es una zona pobre y S/27,5 en casos de pobreza extrema. Por otro lado, si fuiste elegido miembro de mesa y no te presentas, la penalidad será mucho más alta, llegando a los S/275 adicionales.

No pagar estas deudas te traerá problemas en tu vida diaria. Mientras la multa esté pendiente, no podrás sacar tu pasaporte, no podrás renovar el brevete ni realizar trámites notariales. Incluso, podrías tener dificultades para entrar a programas de ayuda del Gobierno o sufrir el congelamiento de tus cuentas bancarias si el JNE inicia un cobro coactivo.

Si ya acumulas multas, lo mejor es pagar la deuda en el Banco de la Nación o por internet en Págalo.pe.

¿QUÉ RESTRICCIONES REGIRÁN DURANTE LOS DÍAS PREVIOS A LA ELECCIÓN?

Las autoridades electorales dispusieron diversas medidas para asegurar el normal desarrollo de los comicios. Entre las principales restricciones figuran la prohibición de publicar encuestas electorales en medios de comunicación, la suspensión de actividades y concentraciones políticas en los días previos y el impedimento de difundir propaganda electoral cuando se acerque la fecha de votación.

Asimismo, se aplicará la conocida ley seca, que limita la venta de bebidas alcohólicas durante un periodo determinado alrededor de la jornada electoral.

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