El evento Cyber Wow 2026, organizado por el Interactive Advertising Bureau (IAB Perú) que reúne a 250 marcas oficiales con más de 1.200 ofertas disponibles a través de internet. Esta segunda edición del año busca impulsar el comercio electrónico en una de las temporadas de mayor consumo, aprovechando el pago de gratificaciones y las celebraciones por Fiestas Patrias.

¿Qué ofertas encontrarás en el Cyber Wow 2026?

Los consumidores podrán acceder a importantes descuentos en categorías como tecnología, electrodomésticos, celulares, computadoras, televisores, moda, calzado, belleza, supermercados, muebles, artículos para el hogar, deportes, salud y entretenimiento. También habrá promociones especiales en pasajes aéreos, hospedajes y paquetes turísticos para quienes planean viajar durante el feriado largo.

Además de las rebajas, varias empresas ofrecerán beneficios adicionales como envío gratuito, cupones de descuento, pagos en cuotas sin intereses, cashback y ofertas por tiempo limitado. Debido a que muchas promociones cuentan con stock reducido, los especialistas recomiendan comparar precios y realizar las compras con anticipación.

Estas son algunas de las principales marcas participantes

Entre las empresas confirmadas para esta edición destacan Falabella, Ripley, Plaza Vea, Sodimac, Mercado Libre, Mifarma, H&M, Entel, iShop, Diners Club, Platanitos y diversas aerolíneas, además de decenas de comercios especializados en tecnología, moda, viajes, salud y mejoramiento del hogar. En total, el evento reúne a 250 marcas oficiales, convirtiéndose en una de las campañas digitales más grandes del país.

Como novedad, el IAB Perú implementó un sello de marca oficial que permitirá a los usuarios identificar fácilmente los comercios participantes y reducir el riesgo de fraudes. Antes de realizar una compra, se recomienda verificar que la tienda cuente con este distintivo y acceder siempre desde el portal oficial del Cyber Wow o desde la página web de la marca.

Fechas y cómo aprovechar mejor las ofertas

Según la Cámara de Comercio de Lima y portales especializados, el Cyber Wow 2026 se desarrolla del 13 al 16 de julio, justo en la antesala de las Fiestas Patrias, y la actividad de búsqueda se dispara incluso hasta dos semanas antes del evento. Google ha detectado que los usuarios peruanos ya no esperan al primer día: comparan y guardan productos en favoritos para comprar apenas se activan las promociones.

Para aprovechar mejor las ofertas, los especialistas recomiendan: navegar desde el primer minuto, revisar bien términos y restricciones (cupos, fechas de viaje, condiciones de cambios), verificar que las páginas tengan los sellos oficiales del Cyber Wow y usar comparadores de precios para distinguir rebajas reales de promociones poco significativas.

Cyber Wow y Fiestas Patrias: un impulso al consumo y al turismo

La coincidencia del Cyber Wow con las Fiestas Patrias convierte la campaña en una palanca de consumo interno y turismo: muchas familias usan la gratificación de julio para adelantar compras grandes o reservar viajes dentro del país. Los descuentos en vuelos y paquetes favorecen destinos nacionales como Cusco, Arequipa, Piura y la selva central, mientras que las rebajas en tecnología y supermercado impactan directamente en el mercado local.

En 2026, el énfasis en ofertas ligadas a experiencias —gastronomía, tours, actividades culturales— muestra que el Cyber Wow ya no es solo un evento para comprar productos, sino también para planear cómo vivir las Fiestas Patrias. Entre pantallas nuevas para ver el Mundial, pasajes con descuento y compras del carrito completo, la campaña se consolida como uno de los momentos clave del calendario digital peruano.

Recomendaciones para comprar de forma segura

Los expertos aconsejan elaborar una lista de productos antes de comenzar las compras, comparar precios entre distintas tiendas y revisar las condiciones de garantía, cambios y devoluciones. También es importante desconfiar de promociones excesivamente atractivas y verificar que el sitio web utilice una conexión segura (HTTPS) antes de ingresar datos personales o bancarios.

El Cyber Wow 2026 representa una de las mejores oportunidades del año para ahorrar en compras por Fiestas Patrias. Con descuentos en miles de productos y servicios, la campaña busca beneficiar tanto a consumidores como a comercios electrónicos, consolidando el crecimiento de las compras online en el Perú y ofreciendo alternativas para todos los presupuestos.

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