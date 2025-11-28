La vida de animales domésticos que hoy figuran rescatados por parte de la Fundación Rayito, podría mejorar de manera significativa gracias a una acogida concretada mediante la quinta edición de la Adoptatón 2025. Con respecto a la realización de dicho festival que cuenta con el respaldo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), los organizadores revelan que más de 100 perros y gatos estarán esperando por alguna familia interesada en brindarles tanto cariño como el nuevo hogar anhelado.

MÁS DE 100 PERROS Y GATOS BUSCAN SER ACOGIDOS EN EL ADOPTATÓN 2025 QUE ORGANIZA LA FUNDACIÓN RAYITO

La organización de diversos eventos a nivel nacional, siempre terminan llamando la atención de alguna forma, y en esta oportunidad trasciende debido a la realización del Adoptatón 2025 que cuenta con el respaldo de la MML.

Buscando ser acogidos por familias limeñas de manera definitiva, más de 100 perros y gatos rescatados por parte de la Fundación Rayito, estarán participando de dicho festival donde además durante las jornadas del sábado 29 y domingo 30 de noviembre, se habilitarán tanto servicios veterinarios como charlas médicas sin costo alguno.

De acuerdo a la información compartida por parte de la MML, el Adoptatón 2025 que también respalda la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima), contará con horario programado de 10 a.m. a 6 de la tarde en un Parque de la Exposición al cual puedes acercarte e ingresar totalmente gratis.

Si te interesa adoptar a alguno de los más de 100 perros y gatos de distintas edades y tamaños que formarán parte del festival llevado a cabo el sábado 29 y domingo 30 de noviembre 2025, considera que cada mascota ya cuenta con todas las vacunas correspondientes, y se encuentran en perfecto estado de salud para incorporarse a nueva familia.

“Como administradores del Parque de la Exposición, buscamos que este espacio albergue actividades que aporten a la comunidad”, expresó Josué De La Torre Bramon en su condición de gerente general de Emilima, y durante conferencia de prensa donde además hizo hincapié en la importancia de poder continuar promoviendo “la adopción responsable y el bienestar de los animales rescatados“.

ESTO ES LO QUE PUEDES ENCONTRAR DURANTE EL ADOPTATÓN 2025 QUE RESPALDA LA MML

Amplia campaña veterinaria gratuita que incluye lo siguiente:

- Más de 1.000 vacunas para perros y gatos (Quíntuple y triple felina) / 2 mascotas por tutor o dueño

- Desparasitación

- Antipulgas

- Corte de uñas

- Limpieza de oídos (stock limitado)