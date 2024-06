Tras ser acusada por el productor Sergio George de pagar para incrementar las reproducciones de sus vídeos musicales, la cantante Daniela Darcourt se presentó en el programa “El Reventonazo de la Chola” para hablar sobre temas musicales, y en el proceso lanzó fuertes declaraciones contra el estadounidense y le envió una advertencia a su colega Yaharia Plasencia. Esto no pasó desapercibido por la expareja de Jefferson Farfán, quien compartió su opinión sobre el asunto en el programa “América Hoy”. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA CRÍTICA DE DANIELA DARCOURT HACIA YAHAIRA PLASENCIA Y SERGIO GEORGE?

En el programa del 22 de junio de “El Reventonazo de la Chola”, Daniela Darcourt señaló que Sergio George tiende a minimizar los logros de varios artistas en cada una de sus entrevistas. La salsera manifestó su molestia por este comportamiento y defendió el esfuerzo y el progreso continuo que se está realizando en la industria musical del país, según recoge el diario La República.

“Siento que se le ha dado la importancia a una persona que en cada una de sus entrevistas, lo único que hace o intenta hacer es minimizar el trabajo de todos los jóvenes o talentos de un país, y eso sí me molesta. Me molesta porque, muy aparte de que mencionan mi nombre, están hablando de la poca o mucha industria que estamos haciendo poco a poco”, sostuvo Darcourt, quien también comentó que en el pasado fue el propio músico quien la contactó inicialmente con propuestas de colaboración y diversas oportunidades de trabajo.

Por otro lado, Darcourt hizo un llamado directo a Sergio George para que no utilice a Yahaira Plasencia como un medio para generar titulares en la prensa. Según explicó preocupada la salsera, percibe un ciclo de construir y destruir reputaciones por parte del productor, el cual no solo estaría sucediendo con Plasencia, sino también con otros artistas que confiaron en él.

¿QUÉ RESPONDIÓ YAHAIRA PLASENCIA ANTE LOS COMENTARIOS DE DANIELA DARCOURT?

Ante las declaraciones de Daniela Darcourt sobre Sergio George, Yahaira Plasencia decidió aprovechar las cámaras de “América Hoy” para defender al productor musical. De acuerdo con la ‘Patrona’, las palabras de Sergio George fueron malinterpretadas y que en realidad no hubo intención de incomodar a nadie. “Yo lo conozco muchísimo a Sergio y me parece una buena persona. Siento que se ha malinterpretado las cosas que ha dicho, en chacota y jugando”, sostuvo la salsera.

Además, Plasencia enfatizó que personalmente no se ha sentido utilizada por él, aunque reconoció que la percepción de cada persona puede variar y debe ser respetada. “El tema de Sergio creo que viene por un tema que él no ha sabido expresarse muchas veces. No me he sentido utilizada por él, pero la percepción de cada persona también se respeta”, indicó la cantante respecto a los comentarios de Darcourt.

Por otro lado, Yahaira aclaró que a pesar de la percepción pública de rivalidad entre ella y Daniela, lo cierto es que se llevan bien y se saludan cordialmente cuando se encuentran. “Siempre nos han visto como rivales, como que no nos llevamos; al contrario, cuando nos vemos nos abrazamos”, comentó.