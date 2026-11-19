Las altas temperaturas pueden convertir la hora de acostarse en uno de los momentos más incómodos del verano. Dar vueltas entre las sábanas, despertarse varias veces durante la madrugada o tardar demasiado en conciliar el sueño son situaciones que se vuelven habituales cuando el ambiente permanece caliente. Sin embargo, el problema no depende únicamente de la temperatura de la habitación: determinadas costumbres diarias también pueden influir en la capacidad del organismo para alcanzar un descanso reparador. Frente a este escenario, modificar algunos hábitos puede marcar una diferencia importante. La exposición a la luz natural, los horarios de alimentación, la actividad física y hasta el tiempo que pasamos frente a las pantallas intervienen en los mecanismos que regulan el sueño. Por eso, adoptar pequeñas medidas durante el día puede ayudar a preparar el cuerpo para afrontar las noches más calurosas sin sacrificar tantas horas de descanso.

1. APROVECHA LA LUZ NATURAL Y CONTROLA EL CONSUMO DE CAFEÍNA

Una de las primeras decisiones que puedes incorporar a tu rutina consiste en comenzar la mañana con algo de exposición a la claridad del exterior. La luz natural funciona como una referencia para el reloj biológico, encargado de organizar los periodos de actividad y reposo. Este estímulo contribuye a sincronizar los procesos internos del organismo y favorece que la producción de melatonina, hormona relacionada con el sueño, siga un patrón adecuado cuando llega la noche, según Quironsalud.

Otro aspecto que merece atención es el momento en que consumes café, té o bebidas energizantes. Aunque pueden ayudarte a mantenerte despierto durante las primeras horas del día, la cafeína permanece activa en el organismo durante varias horas y puede retrasar el momento en que aparece la sensación de sueño. Una alternativa razonable es reservar estas bebidas para la mañana y evitar su consumo durante la tarde, especialmente si tienes dificultades para dormir.

2. ORGANIZA TUS SIESTAS Y MANTÉN EL CUERPO EN MOVIMIENTO

Dormir unos minutos después del almuerzo puede resultar tentador, sobre todo cuando el calor provoca cansancio y disminuye la energía. No obstante, convertir ese descanso en un sueño prolongado podría restarle espacio al reposo nocturno. Si acostumbras tomar una siesta, procura que no exceda los 20 o 30 minutos y evita realizarla demasiado tarde, de modo que no interfiera con tu horario habitual para acostarte.

La actividad física también puede convertirse en una aliada para mejorar el descanso. De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los adultos deberían acumular entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Mantenerse activo contribuye al bienestar general y puede favorecer una mejor calidad del sueño. Durante el verano, sin embargo, conviene elegir las primeras horas de la mañana o los momentos menos calurosos de la tarde para entrenar, evitando esfuerzos intensos bajo el sol.

3. CUIDA LO QUE COMES Y BEBES ANTES DE ACOSTARTE

La alimentación nocturna también puede influir en la manera en que descansas. Las comidas abundantes, especialmente aquellas con alto contenido de grasas, pueden generar pesadez y molestias digestivas justo cuando el organismo necesita disminuir su actividad. Para evitarlo, es recomendable organizar la cena con anticipación, elegir preparaciones ligeras y dejar un intervalo prudente entre la última comida y el momento de ir a la cama.

La hidratación merece una consideración especial cuando las temperaturas aumentan. Beber suficiente agua durante el día permite reponer los líquidos que se pierden mediante la transpiración, pero concentrar grandes cantidades justo antes de acostarse puede ocasionar interrupciones del sueño por la necesidad de acudir al baño. Lo conveniente es distribuir el consumo de líquidos a lo largo de la jornada y prestar atención a las señales de sed, sin restringir la hidratación necesaria para el organismo.

4. DESCONÉCTATE DE LAS PANTALLAS Y PREPARA TU CUERPO PARA DORMIR

Llevar el teléfono a la cama puede parecer una costumbre inofensiva, pero prolongar su uso durante la noche puede dificultar la transición hacia el descanso. La luz de las pantallas, especialmente cuando existe exposición prolongada, puede interferir con las señales que regulan el reloj biológico. A esto se suma el estímulo mental que producen las redes sociales, los videos y las conversaciones, que mantienen la atención activa cuando debería comenzar a disminuir. Una buena estrategia consiste en establecer un horario para dejar los dispositivos y reemplazarlos por actividades tranquilas.

Finalmente, una ducha templada antes de dormir puede ayudar a crear una sensación de relajación y preparar al organismo para el reposo. No es necesario utilizar agua demasiado fría ni prolongar el baño: lo importante es encontrar una temperatura agradable que permita disminuir la tensión acumulada durante el día. También conviene mantener el dormitorio ventilado, utilizar ropa ligera y elegir sábanas frescas. Así, en lugar de resignarte a pasar otra madrugada dando vueltas en la cama, podrás construir una rutina que favorezca un descanso más cómodo incluso cuando el verano eleva las temperaturas.