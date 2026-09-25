Por Manuel Gomez

La llegada de septiembre 2026 no solo marcó el inicio de diversas celebraciones cívicas y festividades en el país, sino también de una de las estaciones más esperadas por muchos peruanos: la primavera. Así, en medio de esta nueva estación del año, marcada por las altas temperaturas y el florecimiento de diversas especies, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio a conocer los nombres de peruanos alusivos a esta temporada, entre los que destacan Floricienta, Girasol, Rosa, entre otros. Este listado generó diversas reacciones en redes sociales, donde muchos internautas se sintieron identificados con esta celebración. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.