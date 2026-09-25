La llegada de septiembre 2026 no solo marcó el inicio de diversas celebraciones cívicas y festividades en el país, sino también de una de las estaciones más esperadas por muchos peruanos: la primavera. Así, en medio de esta nueva estación del año, marcada por las altas temperaturas y el florecimiento de diversas especies, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio a conocer los nombres de peruanos alusivos a esta temporada, entre los que destacan Floricienta, Girasol, Rosa, entre otros. Este listado generó diversas reacciones en redes sociales, donde muchos internautas se sintieron identificados con esta celebración. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS NOMBRES DE LOS PERUANOS ALUSIVOS A LA PRIMAVERA, SEGÚN RENIEC?

En el marco de la llegada de la primavera, que inició el 22 de septiembre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil reveló un listado de los nombres que llevan los peruanos y que hacen alusión a esta temporada del año. Según datos del Reniec, Rosa concentra la mayor cantidad de registros, con 439 147 casos, seguida de Flor (155 812), Margarita (113 711), Lidia (67 281) y Jazmín (50 967).

Asimismo, el ranking también incluye nombres como Violeta, Azucena, Florencio, Florencia, Rosalinda, Lila y Dalia, mientras que Primavera, Amapola, Alegría, Girasol, Floricienta y Orquídea figuran entre los menos frecuentes; este último cuenta con apenas tres registros. “En este Día de la Primavera celebramos aquellos que nos recuerdan a las flores, la naturaleza y toda la alegría de esta estación”, publicó la entidad registral.

¿POR QUÉ SE RECUERDA A ‘FLORICIENTA’ CADA 21 DE SEPTIEMBRE Y CUÁL ES SU RELACIÓN CON LAS FLORES AMARILLAS?

En 2004, ‘Floricienta’ se convirtió en una de las series juveniles más populares y que dejó una huella en toda una generación, especialmente entre el público femenino. Protagonizada por la actriz argentina Florencia Bertotti, la ficción contaba la historia de una joven huérfana que trabajaba como niñera en una mansión y terminaba enamorándose del hijo mayor de la familia, logrando cautivar al público.

En cuanto a su asociación entre las flores amarillas y Floricienta surgió a partir de una canción interpretada por Bertotti, cuya referencia a una flor amarilla se convirtió en una de las frases más recordadas de la serie en su momento. De hecho, dentro de la ficción, estas flores también representan el amor y el afecto, reforzando su significado a lo largo de la trama.