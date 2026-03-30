La contienda electoral entra en su momento más decisivo con el esperado debate presidencial de este lunes 30 de marzo de 2026 , un evento clave organizado por el Jurado Nacional de Elecciones que reunirá a los aspirantes al sillón presidencial en el Centro de Convenciones de Lima desde las 20:00 horas (hora en Perú). Con un país atento y una alta expectativa por las propuestas económicas y sociales, esta jornada marca el inicio del Bloque A dentro de la segunda ronda oficial de debates, en medio de un escenario político fragmentado y competitivo.

En esta primera fecha participarán 12 candidatos que buscarán captar la atención del electorado con sus ideas y propuestas: Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Alex González (Demócrata Verde), Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Carlos Álvarez (País para Todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), en un intercambio que promete ser intenso y determinante.

Si quieres conocer a qué hora inicia el debate presidencial 2026 y dónde podrás verlo EN VIVO por TV abierta, además de las opciones disponibles en plataformas digitales, te invitamos a seguir leyendo esta nota con toda la información actualizada.

¿A qué hora inicia el debate presidencial de hoy lunes 30 de marzo de 2026?

Si planeas seguir el Debate presidencial 2026 EN VIVO, toma en cuenta los horarios según tu país o región:

Perú, Colombia, Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Venezuela, Bolivia: 21:00 horas

21:00 horas Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 22:00 horas

22:00 horas México: 19:00 horas

19:00 horas España: 02:00 horas (martes 31 de marzo)

02:00 horas (martes 31 de marzo) Estados Unidos: 21:00 horas (Miami / Este) – 18:00 horas (Los Ángeles / Pacífico)

¿Dónde ver el debate presidencial 2026 EN VIVO hoy 30 de marzo?

El Debate presidencial 2026 podrá verse en señal abierta a nivel nacional gracias a la cobertura coordinada por el Jurado Nacional de Elecciones, que ha dispuesto la transmisión oficial a través de los principales canales de televisión del país. Entre ellos destacan TV Perú, América Televisión, Latina Televisión, Panamericana Televisión y ATV , lo que garantiza que millones de ciudadanos puedan seguir cada intervención sin necesidad de cable.

Además, la cobertura contará con análisis previo y comentarios posteriores en distintos espacios informativos, ampliando el alcance del debate más allá de la transmisión central. De esta manera, el electorado podrá informarse en tiempo real sobre las propuestas y posturas de los candidatos en una jornada decisiva rumbo a las elecciones 2026.

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