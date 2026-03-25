El Debate Presidencial del JNE 2026 de hoy, miércoles 25 de marzo, inicia a las 8:00 p. m. hora de Perú, en el marco de las jornadas oficiales organizadas para las Elecciones Generales 2026. El evento se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, espacio elegido por su capacidad y por las condiciones técnicas necesarias para una transmisión nacional.

El JNE ha programado varias jornadas de debate en días consecutivos, con bloques temáticos y grupos de candidatos que se alternan en el escenario. La idea es que la ciudadanía pueda comparar propuestas de manera ordenada y con reglas claras, a menos de tres semanas de los comicios del 12 de abril.

Consulta los horarios por país y dónde ver por TV y online el Debate Presidencial 2026 EN VIVO ONLINE este miércoles 25 de marzo en San Borja. | Crédito: Jurado Nacional de Elecciones / YouTube

Qué canales de TV transmiten el Debate Presidencial EN VIVO

Si quieres ver el Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO por TV abierta en Perú , estas son las principales señales confirmadas:

Canal / Grupo de canales Tipo de transmisión TV Perú (Canal 7) Señal oficial nacional del debate América Televisión Transmisión en vivo en señal abierta y por cable ATV, Latina y Panamericana Se suman a la emisión del debate en simultáneo

TV Perú utilizará su multiplataforma (señal tradicional, web y redes) para garantizar cobertura en todo el país y para peruanos en el extranjero.

Dónde ver el Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO ONLINE por streaming

Si prefieres seguir el debate desde tu celular, laptop o Smart TV, también hay varias opciones oficiales y gratuitas:

En todas las plataformas de El Comercio , como la página web oficial y sus canales digitales streaming como en YouTube y Facebook.

, como la página web oficial y sus canales digitales streaming como en YouTube y Facebook. En todas las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones, como en su canal de YouTube y Facebook Live.

En todas las plataformas de TV Péru, como su canal oficial de YouTube, página web oficial y aplicación móvil.

América tvGO y Latina Play: apps y plataformas web que suelen sumarse a la transmisión en directo dentro del territorio peruano.

A qué hora empieza el Debate Presidencial del JNE 2026 HOY, 25 de marzo

Si no estás en Perú, pero quieres seguir la cobertura en directo del Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO , te comparto la lista de horarios por país:

País Hora local del debate México 19:00 horas Costa Rica 19:00 horas El Salvador 19:00 horas Nicaragua 19:00 horas Guatemala 19:00 horas Honduras 19:00 horas Perú 20:00 horas Colombia 20:00 horas Ecuador 20:00 horas Panamá 20:00 horas Venezuela 21:00 horas Bolivia 21:00 horas Cuba 21:00 horas Canadá (zona este) 21:00 horas Puerto Rico 21:00 horas República Dominicana 21:00 horas Chile 22:00 horas Argentina 22:00 horas Brasil 22:00 horas Uruguay 22:00 horas Paraguay 22:00 horas Estados Unidos (ET, costa este) 21:00 horas (9:00 p. m. ET) Estados Unidos (CT, centro) 20:00 horas (8:00 p. m. CT) Estados Unidos (MT, montaña) 19:00 horas (7:00 p. m. MT) Estados Unidos (PT, Pacífico) 18:00 horas (6:00 p. m. PT)

¿Cuál es el formato del Debate Presidencial de hoy, 25 de marzo?

El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que el Debate Presidencial 2026 se desarrolla en jornadas distribuidas en varios días, con bloques temáticos y tiempos de intervención definidos para cada candidat o. Cada noche reúne a un grupo de postulantes a la presidencia, con una duración aproximada de dos horas y media por bloque televisado.

El formato incluye la exposición de propuestas, la réplica entre candidatos y un espacio de participación ciudadana a través de preguntas previamente seleccionadas. Según detalló el JNE, las preguntas son sorteadas diariamente ante notario público; los candidatos conocen solo el número asignado, pero no el contenido de la pregunta hasta el momento mismo del debate, para garantizar espontaneidad y equidad. Además, se han definido reglas de respeto, tiempos de palabra y orden de intervención que todos los participantes deben cumplir.

Revisa qué canales de TV por señal abierta, cable y streaming online ver el Debate Presidencial 2026 EN VIVO HOY, miércoles 25 de marzo. | Crédito: andina.com.pe / Composición GEC

¿Qué candidatos estarán hoy en el Debate Presidencial del JNE 2026?

A diferencia de las dos primeras fechas y al tratarse de un evento estrictamente presencial, se espera que los doce candidatos asistan al debate. En caso de la ausencia de algún aspirante, no se permitirá que sea sustituido por ninguna otra persona, incluyendo a sus compañeros de fórmula presidencial.

La primera terna para el tema “Integridad pública y lucha contra la corrupción” está conformada por:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

(Fuerza Popular) Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)

(Partido Político Perú Primero) Mesías Guevara (Partido Morado)

La segunda terna estará compuesta por:

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

(Partido del Buen Gobierno) Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

(Partido Aprista Peruano) Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

En la tercera terna estarán:

Paul Jaimes (Progresemos)

(Progresemos) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

(Partido Patriótico del Perú) Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Finalmente, la cuarta terna estará conformada por:

Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

(Un Camino Diferente) Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

(Alianza Electoral Venceremos) Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Para el tema “Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad”, la primera terna está conformada por:

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

(Alianza Electoral Venceremos) Paul Jaimes (Progresemos)

(Progresemos) Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

La segunda terna estará compuesta por:

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

(Partido Aprista Peruano) Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

(Unidad Nacional) Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)

En la tercera terna estarán:

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

(Partido del Buen Gobierno) Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

(Fuerza Popular) Mesías Guevara (Partido Morado)

Finalmente, la cuarta terna estará conformada por:

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

(Partido Patriótico del Perú) Rafael Belaunde (Libertad Popular)

(Libertad Popular) Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

¿Por qué este debate presidencial es clave para tu voto?

El propio JNE ha subrayado que este debate presidencial es un espacio esencial para que la ciudadanía conozca mejor a quienes aspiran a gobernar el país. No se trata solo de escuchar promesas, sino de observar el liderazgo, la capacidad de diálogo y la coherencia de cada candidato frente a temas sensibles como seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, economía y servicios básicos.