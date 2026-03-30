El Debate Presidencial del JNE 2026 de hoy, martes 24 de marzo, inicia a las 8:00 p. m. hora de Perú, en el contexto de las próximas jornadas oficiales organizadas para las Elecciones Generales 2026.El evento se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

El JNE ha programado varias jornadas de debate en tres días consecutivos, con bloques temáticos y un total de 35 candidatos que se alternarán en el escenario.

Qué canales de TV transmiten el Debate Presidencial EN VIVO

La transmisión oficial del debate será por la plataforma oficial del JNE y podrá seguir el evento completo desde El Comercio. Otras opciones en señal abierta son:

TV Perú (canal 7 en señal abierta)

JNE TV / JNE

América TV (canal 4)

Latina TV (Canal 2)

Panamericana TV (Canal 5)

ATV (Canal 9)

Conoce cuál es el horario para ver el debate presidencial del JNE 2026, este miércoles 25 de marzo, desde Lima, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Colombia y más. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Dónde ver el Debate Presidencial 2026 ONLINE vía streaming

Además de la TV abierta, también hay canales de streaming online como El Comercio que pasarán la cobertura completa:

El Comercio (web y canales digitales)

YouTube y Facebook Live del JNE

YouTube, web y app de TV Perú

América tvGO

Latina Play

¿A qué hora inicia el Debate Presidencial 2026?

La segunda edición del debate comenzará a las 20:00 horas (8:00 pm en horario peruano).

A continuación, revisa los horarios en otros países:

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del martes 31 de marzo: Reino Unido

02:00 horas del martes 31 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia

Sigue la segunda fecha del primer ciclo de debates presidenciales organizado por el JNE | Foto: Jurado Nacional de Elecciones

¿Cómo es el formato y qué temas se debatirán?.

En cuanto al formato, cada jornada electoral contará con cuatro bloques. En el primero, los candidatos expondrán sus propuestas durante 1 minuto. Después, cada postulante contará con 2 minutos y medio para dialogar, responder o comentar a partir de la pregunta que realice el moderador/a.

En el segundo bloque, destinado a la “Pregunta ciudadana”, los postulantes tendrán 1 minuto y medio para responder preguntas de ciudadanos de distintos puntos del país, que fueron seleccionadas por un comité de revisión.

En el tercer bloque la dinámica será similar a la primera parte. Cada postulante contará con un minuto para exponer sobre el segundo tema y 2 minutos y medio para realizar comentarios y responder preguntas.

Y en el cuarto y último bloque, dispondrán de un minuto para emitir su mensaje final, orientado a la presentación de visión país y llamado a la acción del voto. Finalmente, esta segunda edición tratará temas como Empleo, desarrollo y emprendimiento; y Educación, innovación y tecnología.