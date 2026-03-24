El Debate Presidencial del JNE 2026 de hoy, martes 24 de marzo, inicia a las 8:00 p. m. hora de Perú , en el marco de las jornadas oficiales organizadas para las Elecciones Generales 2026. El evento se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, espacio elegido por su capacidad y por las condiciones técnicas necesarias para una transmisión nacional.

El JNE ha programado varias jornadas de debate en días consecutivos, con bloques temáticos y grupos de candidatos que se alternan en el escenario. La idea es que la ciudadanía pueda comparar propuestas de manera ordenada y con reglas claras, a menos de tres semanas de los comicios del 12 de abril.

Revisa los horarios por país y dónde ver por TV y online el Debate Presidencial 2026 EN VIVO ONLINE este martes 24 de marzo en San Borja. (Foto: Jurado Nacional de Elecciones)

Qué canales de TV transmiten el Debate Presidencial EN VIVO

Si quieres ver el Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO por TV abierta en Perú , estas son las principales señales confirmadas:

Canal / Grupo de canales Tipo de transmisión TV Perú (Canal 7) Señal oficial nacional del debate América Televisión Transmisión en vivo en señal abierta y por cable ATV, Latina y Panamericana Se suman a la emisión del debate en simultáneo

TV Perú utilizará su multiplataforma (señal tradicional, web y redes) para garantizar cobertura en todo el país y para peruanos en el extranjero.

Dónde ver el Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO ONLINE por streaming

Si prefieres seguir el debate desde tu celular, laptop o Smart TV, también hay varias opciones oficiales y gratuitas:

En todas las plataformas de El Comercio , como la página web oficial y sus canales digitales streaming como en YouTube y Facebook.

, como la página web oficial y sus canales digitales streaming como en YouTube y Facebook. En todas las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones, como en su canal de YouTube y Facebook Live.

En todas las plataformas de TV Péru, como su canal oficial de YouTube, página web oficial y aplicación móvil.

América tvGO y Latina Play: apps y plataformas web que suelen sumarse a la transmisión en directo dentro del territorio peruano.

A qué hora empieza el Debate Presidencial del JNE 2026 HOY, 24 de marzo

Si no estás en Perú, pero quieres seguir la cobertura en directo del Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO , te comparto la lista de horarios por país:

País Hora local del debate México 19:00 horas Costa Rica 19:00 horas El Salvador 19:00 horas Nicaragua 19:00 horas Guatemala 19:00 horas Honduras 19:00 horas Perú 20:00 horas Colombia 20:00 horas Ecuador 20:00 horas Panamá 20:00 horas Venezuela 21:00 horas Bolivia 21:00 horas Cuba 21:00 horas Canadá (zona este) 21:00 horas Puerto Rico 21:00 horas República Dominicana 21:00 horas Chile 22:00 horas Argentina 22:00 horas Brasil 22:00 horas Uruguay 22:00 horas Paraguay 22:00 horas Estados Unidos (ET, costa este) 21:00 horas (9:00 p. m. ET) Estados Unidos (CT, centro) 20:00 horas (8:00 p. m. CT) Estados Unidos (MT, montaña) 19:00 horas (7:00 p. m. MT) Estados Unidos (PT, Pacífico) 18:00 horas (6:00 p. m. PT)

¿Cuál es el formato del Debate Presidencial de hoy, 24 de marzo?

El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que el Debate Presidencial 2026 se desarrolla en jornadas distribuidas en varios días, con bloques temáticos y tiempos de intervención definidos para cada candidat o. Cada noche reúne a un grupo de postulantes a la presidencia, con una duración aproximada de dos horas y media por bloque televisado.

El formato incluye la exposición de propuestas, la réplica entre candidatos y un espacio de participación ciudadana a través de preguntas previamente seleccionadas. Según detalló el JNE, las preguntas son sorteadas diariamente ante notario público; los candidatos conocen solo el número asignado, pero no el contenido de la pregunta hasta el momento mismo del debate, para garantizar espontaneidad y equidad. Además, se han definido reglas de respeto, tiempos de palabra y orden de intervención que todos los participantes deben cumplir.

Sigue la cobertura del Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO HOY martes 24 de marzo. Esto son los horarios y los candidatos participantes. (Foto: Jura Nacional de Elecciones 2026)

¿Qué candidatos estarán hoy en el Debate Presidencial del JNE 2026?

Al tratarse de un evento estrictamente presencial, se prevé que el candidato de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no asista al debate. Además, no se permitirá que sea sustituido por ninguna otra persona, incluyendo a sus compañeros de fórmula presidencial.

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

La segunda terna estará compuesta por:

Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)

(Perú Acción) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

(Fuerza y Libertad) Armando Masse (Partido Democrático Federal)

En la tercera terna estarán:

George Forsyth (Somos Perú)

(Somos Perú) Carlos Espá (SíCreo)

(SíCreo) Carlos Jaico (Perú Moderno)

Finalmente, la cuarta terna estará conformada por:

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

(Juntos por el Perú) Walter Chirinos (PRIN)

(PRIN) Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

(Fe en el Perú) Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

¿Por qué este debate presidencial es clave para tu voto?

El propio JNE ha subrayado que este debate presidencial es un espacio esencial para que la ciudadanía conozca mejor a quienes aspiran a gobernar el país. No se trata solo de escuchar promesas, sino de observar el liderazgo, la capacidad de diálogo y la coherencia de cada candidato frente a temas sensibles como seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, economía y servicios básicos.