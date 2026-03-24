Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Debate Presidencial del JNE 2026 de hoy, martes 24 de marzo, inicia a las 8:00 p. m. hora de Perú, en el marco de las jornadas oficiales organizadas para las Elecciones Generales 2026. El evento se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, espacio elegido por su capacidad y por las condiciones técnicas necesarias para una transmisión nacional.
El JNE ha programado varias jornadas de debate en días consecutivos, con bloques temáticos y grupos de candidatos que se alternan en el escenario. La idea es que la ciudadanía pueda comparar propuestas de manera ordenada y con reglas claras, a menos de tres semanas de los comicios del 12 de abril.
Qué canales de TV transmiten el Debate Presidencial EN VIVO
Si quieres ver el Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO por TV abierta en Perú, estas son las principales señales confirmadas:
|Canal / Grupo de canales
|Tipo de transmisión
|TV Perú (Canal 7)
|Señal oficial nacional del debate
|América Televisión
|Transmisión en vivo en señal abierta y por cable
|ATV, Latina y Panamericana
|Se suman a la emisión del debate en simultáneo
TV Perú utilizará su multiplataforma (señal tradicional, web y redes) para garantizar cobertura en todo el país y para peruanos en el extranjero.
Dónde ver el Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO ONLINE por streaming
Si prefieres seguir el debate desde tu celular, laptop o Smart TV, también hay varias opciones oficiales y gratuitas:
- En todas las plataformas de El Comercio, como la página web oficial y sus canales digitales streaming como en YouTube y Facebook.
- En todas las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones, como en su canal de YouTube y Facebook Live.
- En todas las plataformas de TV Péru, como su canal oficial de YouTube, página web oficial y aplicación móvil.
- América tvGO y Latina Play: apps y plataformas web que suelen sumarse a la transmisión en directo dentro del territorio peruano.
A qué hora empieza el Debate Presidencial del JNE 2026 HOY, 24 de marzo
Si no estás en Perú, pero quieres seguir la cobertura en directo del Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO, te comparto la lista de horarios por país:
|País
|Hora local del debate
|México
|19:00 horas
|Costa Rica
|19:00 horas
|El Salvador
|19:00 horas
|Nicaragua
|19:00 horas
|Guatemala
|19:00 horas
|Honduras
|19:00 horas
|Perú
|20:00 horas
|Colombia
|20:00 horas
|Ecuador
|20:00 horas
|Panamá
|20:00 horas
|Venezuela
|21:00 horas
|Bolivia
|21:00 horas
|Cuba
|21:00 horas
|Canadá (zona este)
|21:00 horas
|Puerto Rico
|21:00 horas
|República Dominicana
|21:00 horas
|Chile
|22:00 horas
|Argentina
|22:00 horas
|Brasil
|22:00 horas
|Uruguay
|22:00 horas
|Paraguay
|22:00 horas
|Estados Unidos (ET, costa este)
|21:00 horas (9:00 p. m. ET)
|Estados Unidos (CT, centro)
|20:00 horas (8:00 p. m. CT)
|Estados Unidos (MT, montaña)
|19:00 horas (7:00 p. m. MT)
|Estados Unidos (PT, Pacífico)
|18:00 horas (6:00 p. m. PT)
¿Cuál es el formato del Debate Presidencial de hoy, 24 de marzo?
El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que el Debate Presidencial 2026 se desarrolla en jornadas distribuidas en varios días, con bloques temáticos y tiempos de intervención definidos para cada candidato. Cada noche reúne a un grupo de postulantes a la presidencia, con una duración aproximada de dos horas y media por bloque televisado.
El formato incluye la exposición de propuestas, la réplica entre candidatos y un espacio de participación ciudadana a través de preguntas previamente seleccionadas. Según detalló el JNE, las preguntas son sorteadas diariamente ante notario público; los candidatos conocen solo el número asignado, pero no el contenido de la pregunta hasta el momento mismo del debate, para garantizar espontaneidad y equidad. Además, se han definido reglas de respeto, tiempos de palabra y orden de intervención que todos los participantes deben cumplir.
¿Qué candidatos estarán hoy en el Debate Presidencial del JNE 2026?
Al tratarse de un evento estrictamente presencial, se prevé que el candidato de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no asista al debate. Además, no se permitirá que sea sustituido por ninguna otra persona, incluyendo a sus compañeros de fórmula presidencial.
- Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)
La segunda terna estará compuesta por:
- Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)
- Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)
- Armando Masse (Partido Democrático Federal)
En la tercera terna estarán:
- George Forsyth (Somos Perú)
- Carlos Espá (SíCreo)
- Carlos Jaico (Perú Moderno)
Finalmente, la cuarta terna estará conformada por:
- Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
- Walter Chirinos (PRIN)
- Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
- Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
¿Por qué este debate presidencial es clave para tu voto?
El propio JNE ha subrayado que este debate presidencial es un espacio esencial para que la ciudadanía conozca mejor a quienes aspiran a gobernar el país. No se trata solo de escuchar promesas, sino de observar el liderazgo, la capacidad de diálogo y la coherencia de cada candidato frente a temas sensibles como seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, economía y servicios básicos.
Estamos a pocos días de las Elecciones Generales 2026, previstas para el 12 de abril, por lo que cada intervención puede inclinar la balanza en el electorado indeciso. Seguir el debate completo, tomar nota de las propuestas concretas y contrastarlas luego con los planes de gobierno publicados en el portal del JNE te permitirá emitir un voto más informado y responsable.