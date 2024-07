La selección peruana no pudo pasar la fase de grupos y quedó eliminada de manera tempranera en la Copa América 2024. El conjunto bicolor solo pudo sumar un punto ante Chile en el debut, en un duelo que finalizó sin goles, y luego cayó ante Canadá y Argentina. Cabe resaltar que había mucha expectativa por lo que podía hacer la Blanquirroja con Jorge Fossati al mando, sin embargo los resultados positivos no se dieron. En este contexto, el último jueves se reunieron la junta directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con el estratega uruguayo para hacer un balance.

¡Decisión tomada! FPF definió cuál es el futuro de Jorge Fossati al mando de la selección peruana tras eliminación tempranera en Copa América

Según lo mencionado por Gustavo Peralta, periodista de Líbero, la FPF tomó la decisión de ratificar la confianza a Fossati, pese a la mala actuación de Perú en el torneo continental, en el que no ganó ningún partido y tampoco anotó goles.

“Junta directiva de la FPF se reunió de forma virtual y se tuvo la exposición de Jorge Fossati y Juan Carlos Oblitas sobre la Copa América y, luego de escucharlos, los directivos ratificaron por unanimidad al técnico uruguayo al mando de la selección peruana”, indicó Peralta.

Martín Liberman sobre Perú en la Copa América: “Nunca vi un equipo tan malo como este”

En una entrevista para el diario Líbero, Martín Liberman, periodista argentino, señaló que, si bien la Bicolor mostró carácter ante Argentina, su nivel futbolístico fue muy pobre. “Un Perú abúlico, sin ganas, sin deseo. Lo peleó desde el coraje (el duelo ante Argentina), a mí me gustó eso de Perú, no se dejó llevar por delante por los nombres propios de Argentina, en eso sí mostró actitud, pero no alcance. Pocas veces vi un equipo peruano tan malo como este. Sinceramente, lo digo, yo, que soy un amante del fútbol peruano, de su selección”.

Asimismo, el argentino agregó: “No puedo creer que se haya transformado en esto Perú. No hay recambio, los que jugaron no están a la altura, los centrales hicieron las cosas que podían, pero cuando Lautaro Martínez se lo propuso hizo con Alexander Callens y Carlos Zambrano lo que quiso”.

¿Qué más dijo Martín Liberman?

Liberman también criticó que Perú deba recurrir todavía a un futbolista veterano como Paolo Guerrero. “Desconocido el conjunto peruano, ahí se entiende por qué va último en las Eliminatorias. Les dije que no era Juan Reynoso, dudo sobre Jorge Fossati. Aunque en favor de estos dos puedo decir que la cantera, aparición, erupción de futbolistas jóvenes en Perú, no se vio absolutamente nada. Y cuando aparecía lo mejor de todo, el técnico resuelve sacarlos a los que mejor estaban jugando. Todo un síntoma es que Paolo Guerrero, capitán con 40 años, no tocó la pelota”.

Cuántas selecciones clasifican al próximo Mundial

Sudamérica: 6 plazas y media

6 plazas y media Asia: 8 plazas y media

8 plazas y media África: 9 plazas y media

9 plazas y media Norte, Centroamérica y el Caribe: 6 plazas y media

6 plazas y media Europa: 16 plazas

16 plazas Oceanía: 1 plaza y media