A nivel nacional, las regiones del Perú continúan experimentando, y desde el 20 de junio con mayor intensidad, una serie de fenómenos vinculados al invierno 2025, siendo por ello recurrente que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), lleve a cabo la publicación de pronósticos entorno a diversas alertas. En esta ocasión particular, llama la atención el descenso de temperaturas anunciado para 13 ciudades puntuales del país como parte de los avisos que brinda periódicamente la entidad de Gobierno, y ahora hacia fines del octavo mes del año.

ESTAS SON LAS 13 REGIONES PERUANAS DONDE HABRÁ DESCENSO INVERNAL DE TEMPERATURAS, SEGÚN EL SENAMHI

Los días de julio en 2025 nos ofrecieron jornadas con brillo solar también pese al invierno, sin embargo en todo el territorio peruano, algunas localidades todavía padecen la intensificación de eventos atmosféricos que generan la emisión de avisos de diferentes colores por parte de dicha entidad de Gobierno, y en esta ocasión vinculada a situación ocurrida dentro de la Sierra.

Al respecto, el Senamhi hace público mediante plataforma oficial, que los niveles de peligro relacionados con la alerta amarilla, suelen estar asociados a la presentación de fenómenos peligrosos, pero normales para en este caso particular, las siguientes 13 regiones de posible afectación entre la medianoche del jueves 28 de agosto y las 11.59 p.m. del viernes 29:

AMAZONAS

ANCASH

APURÍMAC

AREQUIPA

CAJAMARCA

CUSCO

HUÁNUCO

JUNÍN

Las 13 regiones peruanas donde habrá descenso de temperatura nocturna entre el jueves 28 y viernes 29 de agosto, según el Senamhi. (Fuente: Senamhi)

LA LIBERTAD

MOQUEGUA

PASCO

PUNO

TACNA

El Aviso N° 299 emitido por dicha entidad de Gobierno con el propósito de compartir “pronósticos de carácter preventivo ante eventos severos”, brinda alcances referentes al “descenso de la temperatura nocturna, de ligera a moderada intensidad, en la sierra” junto a “ráfagas de viento con velocidades próximas a los 40 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna”.

Cabe resaltar, que así como la alerta de color amarillo, también figuran la roja y naranja, siendo la primera de ellas emitida cuando se predicen “fenómenos meteorológicos de gran magnitud” donde la población tiene que ser extremadamente precavida, y la segunda una vez que también exista peligro como tal, y de manera consciente puedan cumplirse con las medidas establecidas por parte de autoridades.

LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS PREVISTAS EN LA SIERRA PARA EL VIERNES 29 DE AGOSTO, SEGÚN EL SENAMHI

Temperaturas mínimas alrededor de 0°C en zonas por encima de los 2500 m.s.n.m. en la sierra norte.

Temperaturas mínimas cercanas a los -5°C en localidades sobre los 3200 m.s.n.m. en la sierra centro.

Temperaturas con valores próximos a los -15°C en zonas por encima de los 4000 m.s.n.m. en la sierra sur.

¿CUÁNDO CULMINA EL INVIERNO 2025 EN PERÚ DE MANERA OFICIAL?

Diariamente, el clima termina rigiendo nuestras vidas, y hasta el uso de prendas para vestirnos, siendo las bajas temperaturas aquella condición que caracteriza al invierno desde casi las 10 de la noche del 20 de junio sobre territorio peruano.

Así es como el Senamhi comparte de manera oficial, los detalles entorno a cada una de las 4 estaciones astronómicas cuya duración en países del hemisferio sur, asciende a aproximadamente los 3 meses, y asimismo evidencia la presentación de características climáticas muy propias de cada región.

Con respecto al invierno, y según lo precisa la propia entidad de Gobierno, te contamos que el 22 de setiembre estará culminando oficialmente dicho periodo representado por los días más fríos del año, y así desde la 1.19 de la tarde de esa misma jornada, iniciará lo que todos conocemos como la primavera.

Las condiciones climáticas asociadas a las bajas temperaturas, traen consigo cierta incertidumbre sobre territorio peruano, y es que muchas veces suelen combinarse noches con lloviznas y amaneceres soleados mayormente experimentados desde casi fines de diciembre cuando llega el verano.