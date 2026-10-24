Deportista de 97 años cuenta su secreto: “Siempre me muevo, me duele en varios sitios, pero cuando me levanto, hago ejercicios, corro 20 metros y ya está” | Foto: La Vanguardia (YouTube)
Deportista de 97 años cuenta su secreto: “Siempre me muevo, me duele en varios sitios, pero cuando me levanto, hago ejercicios, corro 20 metros y ya está” | Foto: La Vanguardia (YouTube)
Por Redacción EC

La actividad física puede formar parte de la vida cotidiana incluso durante la vejez, como demuestra la historia de Lluís Marimón, un atleta de Catalunya que, a sus 97 años, continúa participando en competencias internacionales de lanzamiento de peso. Su trayectoria deportiva y las medallas que ha conseguido a lo largo de las décadas han despertado el interés de quienes buscan conocer cómo mantiene su movilidad y qué hábitos forman parte de sus días.

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