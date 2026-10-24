La actividad física puede formar parte de la vida cotidiana incluso durante la vejez, como demuestra la historia de Lluís Marimón, un atleta de Catalunya que, a sus 97 años, continúa participando en competencias internacionales de lanzamiento de peso. Su trayectoria deportiva y las medallas que ha conseguido a lo largo de las décadas han despertado el interés de quienes buscan conocer cómo mantiene su movilidad y qué hábitos forman parte de sus días.

En una reciente entrevista con la entrenadora Verónica Martínez, el deportista compartió detalles de su rutina y explicó por qué considera importante mantenerse activo, pese a las molestias que experimenta por su edad. Sus declaraciones también permiten conocer cómo adapta sus movimientos a sus capacidades actuales y qué objetivo se ha propuesto alcanzar en los próximos años. Su experiencia pone sobre la mesa la importancia de cuidar el cuerpo y adaptar el ejercicio a cada etapa de la vida.

El movimiento diario es el secreto de Lluís Marimón para mantenerse activo a los 97 años

Nacido el 6 de enero de 1928, Marimón ha conseguido alrededor de 225 medallas desde sus primeras competiciones en la categoría júnior hasta su actual grupo de edad. Su experiencia deportiva lo ha convertido en un ejemplo de constancia y dedicación al atletismo.

Al explicar cómo afronta el paso de los años, el atleta destacó que procura conservar una actitud activa a pesar de las molestias físicas. “He llegado a los 97 años y nueve meses y medio aguantando el tipo y disfrutando de la vida”, comentó en diálogo con la entrenadora Verónica Martínez. Después, resumió su filosofía con una frase que refleja su manera de entender la actividad física: “El secreto es moverse, a mí me duele en varios sitios, pero yo me muevo”.

Su rutina incluye movimiento sencillos y una carrera de 20 metros

El atleta explicó que ya no realiza entrenamientos exigentes, sino que prefiere una rutina breve que pueda cumplir cada mañana. Al levantarse, hace algunos ejercicios, camina durante un rato y corre aproximadamente 20 metros, sin intentar superar sus límites físicos.

“A esta edad no hay entreno, lo que hay es que cuando me levanto hago cuatro ejercicios, ando un poco, corro 20 metros y ya está”, comentó. Asimismo, señaló que entrenar demasiado puede resultar contraproducente en la vejez, por lo que considera importante evitar esfuerzos innecesarios, según recoge Mundo Deportivo.

El atleta quiere celebrar sus 100 años corriendo

Uno de los momentos más destacados de la conversación llegó cuando Martínez le preguntó qué le gustaría hacer al cumplir un siglo de vida. Marimón respondió con determinación y dejó claro que desea celebrar esa fecha de una manera relacionada con su pasión por el deporte. “Quiero celebrar mis 100 años corriendo”, afirmó.

En general, la actividad física adaptada puede favorecer el bienestar y ayudar a prevenir los riesgos asociados al sedentarismo. Además, incorporar ejercicios de fuerza al menos dos veces por semana, con descansos entre sesiones, contribuye a conservar la independencia y facilita las tareas cotidianas. En personas mayores, es recomendable consultar con un especialista para determinar qué actividades son apropiadas según sus capacidades y condiciones físicas.

VIDEO RECOMENDADO: