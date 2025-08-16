La isla Santa Rosa, ubicada en la región Loreto, en plena frontera amazónica entre Perú y Colombia, se encuentra en alerta por las intensas lluvias que azotan la zona. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha anunciado precipitaciones de gran magnitud en los próximos días, lo que ha generado preocupación en las autoridades y habitantes de este territorio ribereño.

Los especialistas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) advierten que, si bien se trata de un fenómeno recurrente en esta parte de la Amazonía, hay un riesgo inminente. A continuación, te contamos cuál se trata.

¿CUÁL ES EL RIESGO QUE ENFRENTA LA ISLA SANTA ROSA?

Santa Rosa se encuentra en una zona de selva baja atravesada por ríos de gran caudal y meandros que constantemente cambian de curso. Esta dinámica natural produce inundaciones temporales y erosiona los bordes de las islas, lo que constituye el principal riesgo para la población que allí habita. Según el especialista del Ingemmet, Segundo Muñoz, “esta es una zona que constantemente se inunda”.

No obstante, pese a la preocupación de los vecinos, los expertos descartan que la isla pueda desaparecer bajo el agua. El Amazonas está desplazando su cauce hacia la margen derecha, mientras que el brazo del lado izquierdo se llena de sedimentos.

“Es una isla, entonces el río lo que está haciendo es cambiar de curso, se está yendo más hacia la margen derecha. Su brazo que tenía en la parte izquierda se está arenando”, explicó Muñoz para América Noticias.

Es decir, el riesgo es la inundación periódica y la pérdida de suelo por erosión, pero no la desaparición total del territorio.

Santa Rosa se encuentra en una zona de selva baja atravesada por ríos de gran caudal y meandros que constantemente cambian de curso.

¿QUÉ ALERTAS Y MEDIDAS SE HAN EMITIDO PARA LORETO?

El Senamhi emitió los avisos n.° 275 y 276 de nivel naranja, que advierten sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad desde el 14 de agosto. Se prevén acumulados de hasta 40 milímetros diarios en la selva norte y 45 en la selva sur, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) recomendaron reforzar techos, habilitar rutas de evacuación y aplicar sistemas de alerta temprana, según informa Infobae.

¿QUÉ RECOMENDACIONES HAN HECHO LOS ESPECIALISTAS?

El Ingemmet subraya que la prevención es la clave para reducir riesgos en la población amazónica. Muñoz enfatizó la importancia de la convivencia respetuosa con la naturaleza: “Hay que respetar también el río. O sea, la población también tiene que respetar el río”.

Las autoridades insisten en que el monitoreo constante, junto con la educación comunitaria, son esenciales para afrontar los desafíos de vivir en un entorno marcado por la fuerza de los grandes ríos.