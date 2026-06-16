Resumen

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Imagen referencial de una pasada manifestación ciudadana en las calles del Cercado de Lima | El Comercio
Imagen referencial de una pasada manifestación ciudadana en las calles del Cercado de Lima | El Comercio
Por Redacción EC

Lamentablemente hoy vemos como la izquierda y la derecha suelen operar bajo “narrativas polarizantes” donde el oponente no es alguien que piensa distinto, sino un enemigo al que hay que insultar y descalificar.