Este domingo 16 de agosto, distintas familias de América Latina se preparan para celebrar el Día del Niño, una fecha que pone en el centro a los más pequeños del hogar. La jornada se convierte en una oportunidad para reconocer la importancia de la infancia y expresar afecto a través de gestos sencillos. En Perú, padres, abuelos y familiares suelen aprovechar el día para compartir juegos, paseos y momentos especiales. La celebración trasciende los regalos y busca rescatar el valor de pasar tiempo juntos. Es una fecha que invita a recordar que cada sonrisa infantil también merece ser celebrada.

Con la llegada de esta jornada, las redes sociales adquieren un protagonismo especial entre quienes buscan enviar un saludo a los niños. WhatsApp, Facebook y otras plataformas digitales se llenan de fotografías, ilustraciones y mensajes cargados de cariño. Para muchos, una frase acompañada de una imagen se convierte en una manera sencilla de acercarse a familiares y amigos. Así, la tecnología se suma a una celebración que mantiene como protagonista a la alegría de los más pequeños. En esta nota, una selección de mensajes e imágenes puede servir de inspiración para acompañar los saludos por esta fecha.

Algunas frases por el día del niño si se quiere dedicarles con mucho cariño e imaginación para redes sociales

Estas son algunas opciones de frases según la perspectiva de quien lo manda:

Que siempre encuentres motivos para sonreír, jugar y explorar el mundo. ¡Feliz Día del Niño!

Tu alegría llena de luz nuestros días. Que nunca pierdas esa sonrisa tan especial que ilumina todo a tu alrededor.

Hoy festejamos tus sueños, tus ocurrencias y esa hermosa manera que tienes de conocer y descubrir el mundo.

Que tu infancia esté llena de juegos, cariño, aventuras y momentos inolvidables que siempre guardes en tu corazón.

Nunca dejes de imaginar, porque muchos de los grandes sueños empiezan con la imaginación de un niño.

Que cada día nuevo traiga consigo una aventura, algo nuevo por aprender y muchas razones para disfrutar y ser feliz.

Tu sonrisa nos recuerda que la verdadera felicidad también está en los pequeños detalles de la vida.

Que crezcas siempre rodeado de cariño, respeto, protección y personas que confíen en ti y en todo lo que puedes lograr.

Hoy celebramos a esos pequeños que transforman cualquier instante en una aventura llena de imaginación y alegría.

Que mantengas siempre esa curiosidad que te impulsa a preguntar, aprender y descubrir algo nuevo cada día.

Desde Perú celebramos la alegría de nuestros niños y todos los sueños que llevan consigo para construir su futuro.

Que cada lugar de nuestro país pueda convertirse en el escenario de una infancia llena de juegos, alegría y momentos felices.

¡Feliz Día del Niño a quienes llenan nuestros hogares de risas, preguntas y recuerdos que nunca olvidaremos!

Tu voz tiene valor, tus sueños son importantes y cada idea que compartes merece ser escuchada y tomada en cuenta.

Que disfrutes una infancia rodeada de buenos amigos, juegos llenos de diversión y recuerdos que te hagan sonreír siempre.

Hoy celebramos tu imaginación, tu alegría y esa forma única y maravillosa que tienes de mirar y entender el mundo.

Que cada camino que recorras esté acompañado de amor, cuidado y personas que estén siempre a tu lado.

La infancia pasa en un abrir y cerrar de ojos; por eso, disfrutemos hoy de cada sonrisa, cada juego y cada abrazo.

Que nunca pierdas la capacidad de maravillarte con esas pequeñas cosas hermosas que descubres cada día.

¡Feliz Día del Niño! Que tus sueños crezcan junto contigo y que nunca te falten motivos para sonreír.

Aquí hay otras frases por el día del niño en el Perú por lo que marca la identidad nacional

Que nunca te falten motivos para sonreír, jugar y soñar en esta tierra tan hermosa que llamamos Perú. ¡Feliz Día del Niño!

Hoy celebramos tus risas, tus ocurrencias y esa alegría que llena de vida cada rincón de nuestro querido Perú.

Que crezcas siempre rodeado de amor, jugando, aprendiendo y descubriendo las maravillas que tiene nuestro país.

Desde la costa hasta la sierra y la selva, celebramos a nuestros niños, porque ustedes son la alegría y la esperanza del Perú.

Que tus sueños sean tan grandes como nuestros Andes y tu imaginación tan inmensa como el cielo que cubre nuestra patria.

Hoy es tu día para jugar, reír y disfrutar, porque cada sonrisa de un niño es un motivo más para sentir orgullo de nuestro Perú.

Que nunca pierdas esa curiosidad que te hace descubrir el mundo, así como cada día descubrimos nuevas maravillas de nuestro querido Perú.

Feliz Día del Niño a quienes llenan nuestras familias peruanas de alegría, travesuras, preguntas y momentos que quedan para siempre.

Que tu infancia esté llena de juegos en el barrio, amigos sinceros, abrazos de familia y recuerdos que lleves siempre en el corazón.

Hoy celebramos a los pequeños que sueñan en grande y que algún día ayudarán a construir un Perú lleno de oportunidades y esperanza.

Que crezcas con la alegría de nuestras fiestas, la fuerza de nuestros pueblos y el cariño de una familia que siempre estará contigo. ¡Feliz Día del Niño!

En cada niño peruano vive un sueño, una sonrisa y un futuro por descubrir. Que nunca dejes de soñar, jugar y creer en ti.

Conoce la historia del Día del Niño en el Perú y América Latina como forma de proteger sus derechos

Mucho antes de convertirse en una fecha marcada por regalos y reuniones familiares, el Día del Niño estuvo ligado a una preocupación internacional: proteger los derechos de la infancia. En 1924, la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Aquel documento estableció principios orientados al cuidado, la protección y el desarrollo de los menores. Fue uno de los primeros pasos para colocar las necesidades de los niños en la agenda internacional. Con el paso de los años, aquella iniciativa daría forma a una celebración que hoy se recuerda en numerosos países.

Tres décadas después, en 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó establecer una jornada especial dedicada a la infancia. El propósito era promover el bienestar de los niños y llamar la atención sobre la importancia de garantizar sus derechos. Desde entonces, cada país comenzó a elegir su propia fecha para conmemorar esta jornada. En América Latina, las celebraciones no coinciden en el calendario, pero comparten un mismo sentido. Más allá de los mensajes y encuentros familiares, la fecha recuerda que toda infancia merece protección, oportunidades y un entorno donde pueda crecer plenamente.