Cada 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia, una celebración que como finalidad recordar la importancia que radica en este sistema, y no solo en el ámbito electoral sino también para encontrarle una voz a la ciudadanía y un sentido de representación. En la siguiente nota te contamos más de esta efemérides y su origen.

La consigna es continuar “defendiendo el estado de derecho, protegiendo y respetando las normas internacionales y principios básicos de legalidad, así como el derecho a acceder a la justicia, los recursos y los procesos en curso”, según lo que señala el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

Entre sus objetivos, la ONU también insta a los gobiernos a un mejor desarrollo de los gobiernos, con carácter transparente, receptivo y responsable bajo el contexto del coronavirus. “La mejor respuesta es aquella que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas mientras protege los derechos humanos y el estado de derecho”, agrega Guterres.

¿Por qué el día internacional de la democracia se celebra cada 15 de septiembre?

¿Cuál es el origen del Día Internacional de la Democracia?

Fue el 8 de noviembre de 2007, cuando se llevaba a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas y bajo Resolución 62/7, que se establece el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia. A partir del 2008, en la fecha en cuestión, se celebró el primero de ellos sin interrupción y hasta nuestros días.

En este Día de la Democracia celebramos el poder de nuestras voces y la importancia de nuestros votos.



La democracia nos brinda la oportunidad de crear un futuro digno para todos.



Apoyemos este principio fundamental. https://t.co/o6PL1z0tWo pic.twitter.com/dIUPlvhYG3 — Naciones Unidas (@ONU_es) September 15, 2024

De este modo y como reza el artículo 21(3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece que: “La voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad de gobierno; ello se expresará en elecciones periódicas y genuinas que serán mediante sufragio universal e igual y se celebrarán por voto secreto o por procedimientos de votación libres equivalentes”.