Cada 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia, una celebración que como finalidad recordar la importancia que radica en este sistema, y no solo en el ámbito electoral sino también para encontrarle una voz a la ciudadanía y un sentido de representación. En la siguiente nota te contamos más de esta efemérides y su origen.
La consigna es continuar “defendiendo el estado de derecho, protegiendo y respetando las normas internacionales y principios básicos de legalidad, así como el derecho a acceder a la justicia, los recursos y los procesos en curso”, según lo que señala el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.
Entre sus objetivos, la ONU también insta a los gobiernos a un mejor desarrollo de los gobiernos, con carácter transparente, receptivo y responsable bajo el contexto del coronavirus. “La mejor respuesta es aquella que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas mientras protege los derechos humanos y el estado de derecho”, agrega Guterres.
¿Cuál es el origen del Día Internacional de la Democracia?
Fue el 8 de noviembre de 2007, cuando se llevaba a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas y bajo Resolución 62/7, que se establece el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia. A partir del 2008, en la fecha en cuestión, se celebró el primero de ellos sin interrupción y hasta nuestros días.
De este modo y como reza el artículo 21(3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece que: “La voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad de gobierno; ello se expresará en elecciones periódicas y genuinas que serán mediante sufragio universal e igual y se celebrarán por voto secreto o por procedimientos de votación libres equivalentes”.