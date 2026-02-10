Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: ¿por qué se celebra el 11 de febrero?

El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer un día internacional anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología: el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el cual se celebra este 11 de febrero.

En la historia de la ciencia, las mujeres han jugado un papel importante con sus descubrimientos y estudios, a pesar de las dificultades vividas por la brecha de género existente en nuestra sociedad. Solo los hombres estaban dedicados al desarrollo de innovaciones, mientras que la mujer realizaba otro tipo de tareas.

No fue hasta 1903 que una mujer fue reconocida por el máximo premio a la ciencia, el Nobel, luego de que Marie Curie sea galardonada en la categoría Física. Años más tarde recibió el de Química.

Desde aquel momento, solo 19 de los más de 600 laureados en las tres categorías científicas (Medicina, Química y Física) han sido mujeres.

Esta fecha es importante pues pretende lograr el acceso, participación plena y equitativa en la ciencia para mujeres y niñas, como también lograr la igualdad de género y su empoderamiento.