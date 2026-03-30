Este martes 31 de marzo se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Una fecha especial que nos invita a reflexionar sobre este tipo de males. A continuación, te contamos más detalles de un día sumamente importante para el Día Mundial contra el Cáncer de Colon: ¿cómo aparece?

El cáncer colorrectal será diagnosticado de una u otra forma dependiendo del lugar en que se forme. Sin embargo, ambas patologías comparten características similares y este día fue pensado para exponer la trascendencia que tiene un diagnóstico temprano.

Inicia con la aparición de pólipos que, a la larga, pueden pasar a formar el cáncer; eso sí, esto no siempre ocurre en los pacientes.

Aunque catalogada como una enfermedad común en el mundo, puede ser fácilmente detectada, lo que propicia un tratamiento oportuno y el salvar la vida de quienes la padecen.

Día Mundial contra el Cáncer de Colon: ¿cómo se celebra en el mundo?

El Día Mundial del Cáncer de Colon se celebra en el mundo a través de diversas charlas que se brindan en centros médicos. Además, también hay conferencias de entrada libre para aprender más sobre el tema.

Los buenos hábitos alimenticios son necesarios para prevenir esta enfermedad, incluso, aun teniéndola, el cuidado tiene que mantenerse para que no empeore con el paso de los meses y en medio del tratamiento.