El doodle de Google de hoy, martes 14 de abril, celebra y resalta uno de los fenómenos de esta rama de la física, la superposición cuántica. El servidor de Internet cambia su logotipo en la página principal por un día.

En esta ocasión, al entrar a Google se ve una imagen dedicada a la esfera de Bloch, una representación visual clave para comprender cómo funciona un cúbit. A diferencia de un bit clásico, que solo puede tener el valor de 1 o 0, un cúbit puede existir en una combinación de ambos estados. A este fenómeno se le conoce como superposición.

La esfera de Bloch permite visualizar de manera sencilla el comportamiento de un cúbit dentro de la computación cuántica. Este recurso ayuda a explicar conceptos complejos de la física cuántica de forma más accesible.

Gracias a la superposición y otras propiedades cuánticas, las computadoras cuánticas tienen el potencial de resolver problemas específicos y de alta complejidad.

¿Qué es la superposición cuántica?

La superposición cuántica es la aplicación del principio de superposición a la mecánica cuántica. Pasa cuando un objeto “posee al mismo tiempo” dos o más valores de una cantidad observable.

Gato de Schrödinger

Un claro ejemplo de la superposición cuántica es la del Gato de Schrödinger. En 1935, el físico austriaco-irlandés Erwin Schrödinger, planteó que un gato puede estar simultáneamente vivo y muerto un estado conocido como superposición cuántica, como resultado de estar vinculado a un evento subatómico aleatorio que puede ocurrir o no.

El experimento mental también se presenta a menudo en discusiones teóricas sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica, particularmente en situaciones que involucran el problema de la medición.

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