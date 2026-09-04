Día Mundial de la Leucemia: ¿Qué es y por qué se conmemora cada 4 de septiembre?. (Foto: Pixabay)
Día Mundial de la Leucemia: ¿Qué es y por qué se conmemora cada 4 de septiembre?. (Foto: Pixabay)
Por Redacción EC

La Leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que se desarrolla en la médula ósea caracterizada por un aumento descontrolado en la producción de algunas de las células que ésta produce. Con el objetivo de sensibilizar y concienciar a las personas sobre el diagnóstico y tratamiento de este cáncer hematológico, cada 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Leucemia.