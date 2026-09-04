La Leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que se desarrolla en la médula ósea caracterizada por un aumento descontrolado en la producción de algunas de las células que ésta produce. Con el objetivo de sensibilizar y concienciar a las personas sobre el diagnóstico y tratamiento de este cáncer hematológico, cada 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Leucemia.

La fecha busca promover una mayor información sobre esta enfermedad, sus síntomas y la importancia de una detección oportuna. Asimismo, busca generar conciencia sobre la necesidad de que los pacientes tengan acceso a un diagnóstico adecuado y a los tratamientos disponibles.

¿Por qué se celebra cada 4 de septiembre?

Cada 4 de septiembre se conmemora esta fecha con el objetivo de generar conciencia sobre la leucemia, promover la importancia de su detección temprana y brindar información sobre esta enfermedad. La jornada también busca visibilizar los desafíos que enfrentan los pacientes y destacar la importancia de contar con un diagnóstico oportuno y acceso adecuado al tratamiento.

¿Qué es la leucemia?

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a las células que forman la sangre y, en muchos casos, comienza en la médula ósea. La enfermedad provoca la producción anormal de células sanguíneas, lo que puede interferir con el funcionamiento normal de los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas.

¿Cuáles son los síntomas de la leucemia?

Los síntomas de la leucemia pueden aparecer de manera gradual y, en algunos casos, ser difíciles de reconocer al principio. Esto ocurre porque la enfermedad afecta la producción normal de células sanguíneas en la médula ósea. Entre las señales más frecuentes se encuentran el cansancio o debilidad persistente, fiebre, infecciones frecuentes y pérdida de peso sin una causa aparente.

También pueden presentarse moretones con facilidad, sangrados frecuentes o prolongados, como hemorragias nasales, y pequeñas manchas rojas en la piel (petequias). Otros signos incluyen dolor en los huesos o articulaciones, sudoración excesiva durante la noche, palidez y aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, el bazo o el hígado.

Síntomas que debes tener en cuenta

Cansancio y debilidad persistentes.

Fiebre o infecciones que aparecen con frecuencia.

Pérdida de peso sin explicación.

Moretones que aparecen con facilidad.

Sangrado frecuente o que tarda en detenerse.

Petequias o pequeños puntos rojos debajo de la piel.

Palidez.

Dolor en los huesos o articulaciones.

Sudoración nocturna excesiva.

Ganglios linfáticos inflamados.

Sensación de llenura o hinchazón en el abdomen, relacionada con el aumento del tamaño del bazo o el hígado.

Si varios de estos síntomas persisten o aparecen sin una explicación clara, es recomendable consultar con un profesional de salud para determinar su causa. La presencia de estos signos no significa necesariamente que una persona tenga leucemia, ya que pueden estar relacionados con distintas afecciones.