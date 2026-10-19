Todo octubre es considerado como el mes de Sensibilización del Cáncer de Mama, debido al Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama que se conmemora este 19 de octubre como fecha principal. En esta nota te explicamos el motivo de esta efeméride tan importante.

Con el objetivo de aumentar la concientización sobre la detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos del cáncer de mama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo la iniciativa de conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama.

Proyecto usa inteligencia artificial para evaluar las imágenes que proporcionan los ecógrafos. (Foto: magnific.com)

Asimismo, se pretende hacer un recordatorio del compromiso de la sociedad contra el cáncer de mama, pues representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos y desde hace años, parece ir en crecimiento en cuanto a estadísticas, según datos oficiales de la OMS.

Además, se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, siendo esta la razón principal de por qué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente de sus pechos, de acuerdo a las indicaciones de la OMS.

Fue en 1991 que se utilizó por primera vez el moño rosa como símbolo del combate al cáncer de mama, cuando la Fundación Susan G. Komen los obsequió a los participantes de una carrera en la ciudad de Nueva York, en alusión a los sobrevivientes del cáncer de mama.

A partir de ese evento, se utiliza el listón rosa que hace referencia a lo femenino y se deriva del listón rojo, relacionado con la concientización del SIDA. Por esta razón, la OMS fomenta programas integrales de lucha contra el cáncer de mama, durante el mes de octubre, dando prioridad a estrategias de prevención y detección oportuna con base a la autoexploración y mastografía.