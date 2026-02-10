Día Mundial de las Legumbres hoy, 10 de febrero: ¿cuál es el origen y la importancia de esta fecha?

Como ya es costumbre cada año, este martes 10 de febrero se festeja el Día Mundial de las Legumbres. Este día se celebra a nivel internacional debido a su vital importancia para la humanidad. A continuación, te contamos todos los detalles.

Día Mundial de las Legumbres: ¿por qué se celebra el 10 de febrero y cuál es su importancia?

Este día fue decretado en diciembre de 2018 y es celebrada desde 2019, encargado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Este festejo simboliza una oportunidad para generar reflexión a la opinión pública sobre las legumbres y el rol esencial que tienen en la transformación hacia unos sistemas agroalimentarios más eficaces e incluyentes con miras a una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida más saludable.

En 2019, la Asamblea General de la ONU proclamó el 10 de febrero como el Día Mundial de las Legumbres en su resolución A/RES/73/251, con la ayuda de gobiernos, el sector privado, miembros y organizaciones asociadas, los jóvenes y la sociedad en general, la FAO se ocupa de facilitar la celebración de este día internacional y apoya la producción y el consumo de legumbres como parte de los sistemas alimentarios sostenibles y las dietas saludables.

Cabe resaltar que existe un potencial inigualable de estas semillas para ayudar a conseguir buenos resultados de cara a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Es así que, por su especial pertinencia respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13 y 15, Burkina Faso propuso celebrar el Día Mundial de las Legumbres.

¿Para qué más son importantes las legumbres?

Las legumbres influyen en la creación de oportunidades económicas, sociales y ambientales para los sistemas agroalimentarios sostenibles. Sin embargo, para que esto pueda ser una opción más factible, se necesita una agricultura impulsada por las legumbres. Es necesario que los más jóvenes sean los encargados de liderar estos proyectos.