Cada 27 de febrero se conmemora el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y rendir homenaje tanto a los donantes como a los profesionales de salud que hacen posible los trasplantes.

A pesar de que existen creencias y mitos que impiden a muchas personas considerar ser donantes, en realidad ser donante no implica un riesgo para la salud de quien dona, sino que puede significar una oportunidad de vida para otra persona.

La donación de órganos es descrita como un acto profundamente humano y solidario, donde el donante o sus familiares contribuyen de manera altruista para salvar vidas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuenta con un área especializada en donación y trasplantes que ayuda a los países de América a asegurar la disponibilidad de órganos, tejidos y células, promoviendo la transparencia y luchando contra el tráfico de estos elementos.

En una reunión de la Red-Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante (RCIDT), la OPS invitó a los gobiernos a priorizar la reactivación de programas de donación y trasplante, especialmente tras la afectación que sufrió este tipo de procedimientos durante la pandemia.

En el Perú, según datos de 2020, más de siete mil pacientes estaban en la lista de espera para recibir un órgano o tejido, dependiendo de la voluntad y generosidad de otros para poder recibir un trasplante que pueda salvar sus vidas.