Universitario de Deportes no pudo conseguir punto alguno ante LDU en Quito y se quedó sin nada en la Copa Libertadores 2024. El objetivo crema era al menos lograr un empate que les permita acceder al repechaje de la Copa Sudamericana, lamentablemente para el fútbol peruano no se dio. En este contexto, uno de los futbolistas más criticados fue el argentino Diego Dorregaray, quien ingresó en el segundo tiempo. Cabe mencionar que no es la primera vez que se da esta situación con el atacante en esta temporada. Un dato curioso es que, según Transfermarkt, el extranjero bajó su valor desde que llegó a tienda merengue.

Diego Dorregaray bajó su cotización en el mercado tras su llegada a Universitario: cuánto vale ahora, según Transfermarkt

De acuerdo con la gráfica de este portal especializado en traspasos y valores económicos de futbolistas, Dorregaray valía 600 mil dólares. Sin embargo, una vez que llegó al fútbol peruano para jugar por la ‘U’ se redujo su valor a 400 mil dólares.





(Foto: Transfermarkt)





¿Qué más debes saber sobre Diego Dorregaray?

Recordemos que el argentino llegó a Ate procedente del Nea Salamina del fútbol de Chipre. En dicho club anotó 27 goles en 54 partidos. No obstante, en el cuadro crema solo ha podido marcar cuatro tantos en 23 encuentros.

¿Qué dijo Jean Ferrari tras eliminación de Universitario en la Copa Libertadores 2024?

El directivo merengue hizo hincapié en el gran desgaste físico que hizo el plantel crema en los últimos días tras afrontar la Libertadores y Liga 1 a la par. “Hoy, la verdad no tenemos absolutamente nada que reprochar, el equipo se comportó a la altura, a pesar de la programación en la liga peruana. Tenían que habernos programarnos el viernes y nos programan el sábado”, dijo Ferrari para Ovación.

Asimismo, Jean agregó: “Un día de descanso es importante, abismal, se ve la diferencia, sobre todo por lo que nos pasó el día sábado con 10 hombres, el hacer sobre esfuerzo de meter 4 goles. Y bueno, se ganó el (Torneo) Apertura pero solo en dos días tenías que enfrentar a un Liga de Quito para tentar una clasificación a la Sudamericana”.

¿Qué más dijo Jean Ferrari?

Ferrari también mostró su respaldo público a los jugadores de Universitario y aseguró que se prepararán mejor para la próxima vez que compitan a nivel internacional. “Hoy se sintió ese desgaste que no solo ha sido en una semana, sino que venimos hace dos meses jugando domingo-miércoles y eso evidentemente, en cualquier momento, te pasa la factura. Así que nada que reprocharle a este plantel, a muerte con el comando técnico y equipo que nos da alegrías y que también en torneos internacionales tenemos que ver que estamos en un proceso donde tenemos que seguir mejorando, evolucionando, porque son totalmente distintos a los campeonatos locales. Entonces, hay que prepararse de una forma distinta y tenemos que seguir en esa ruta de mejora”.

¿Cuáles fueron los refuerzos de Universitario para este 2024?

Recordemos que Universitario se reforzó este año con los siguientes jugadores:

- Sebastián Britos

- Jairo Concha

- Christofer Gonzáles

- Segundo Portocarrero

- Diego Dorregaray

- Christopher Olivares

Qué día empieza el Torneo Clausura 2024

Todavía no hay una fecha oficial para que comience el Torneo Clausura, pero se espera que inicie en la segunda semana de julio. Hay mucha expectativa, pues son varios los clubes que pelearán por ganar esta competencia.