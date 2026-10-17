Actualmente, las nuevas tendencias en los hogares han llamado la atención de muchas familias, ya que apuestan por espacios más funcionales, cómodos y sostenibles, donde la tecnología y la decoración se adaptan a sus necesidades. De hecho, se priorizan la iluminación natural, los materiales amigables con el ambiente y los ambientes multifuncionales que favorecen el bienestar y aprovechan mejor cada espacio. En ese contexto, las cocinas, que cumplen un papel fundamental en la casa, están dejando atrás la distribución en forma de L para dar paso a una nueva tendencia que destaca por su practicidad y elegancia. Este moderno modelo ya se viene replicando en varios países para crear un espacio acogedor, envolvente y funcional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA NUEVA TENDENCIA EN COCINAS QUE DESTACA POR SU PRACTICIDAD Y ELEGANCIA?

Durante años, la distribución en L ha sido una opción práctica para cocinas pequeñas y medianas, ya que facilita la circulación. Sin embargo, entre sus desventajas se encuentran la reducción del espacio de almacenamiento y de trabajo, la dificultad para aprovechar las esquinas y las limitaciones para delimitar ambientes abiertos. Si bien es cierto, este modelo ya no se utiliza mucho en la actualidad, especialistas destacaron la distribución en U como una tendencia que permite aprovechar mejor el espacio de este ambiente mediante tres frentes, ampliando las superficies de trabajo y la capacidad de almacenamiento.

Asimismo, facilita el desplazamiento entre las zonas de lavado, preparación y cocción, y se adapta a diversos estilos decorativos mediante la elección de materiales y acabados. Eso no es todo, la distribución en U permite a los arquitectos incorporar una península o barra que delimita los espacios sin necesidad de levantar paredes, la cual brinda un modelo más moderno. La elección de materiales, colores e iluminación es fundamental para integrar funcionalidad, calidez y un diseño contemporáneo y a la necesidad de cada familia, conforme comparte la plataforma Terra.

¿CÓMO LIMPIAR DE MANERA CORRECTA EL INODORO?

A través de un artículo compartido por OkDiario, el ingeniero químico Diego Fernández recomendó que, para realizar una buena limpieza en el inodoro, es indispensable retirar primero la suciedad visible y realizar la desinfección después, cuando sea necesario. Por su parte, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el agua y el jabón o detergente permiten eliminar la mayoría de los gérmenes. Asimismo, aplicar lejía o desinfectante sobre superficies sucias puede reducir su eficacia debido a la presencia de materia orgánica.

De esta manera, el profesional indicó que un método eficaz de limpieza comienza con la eliminación de la suciedad visible y la aplicación de un producto específico para el baño. Una vez enjuagados los residuos, se debe aplicar el desinfectante siguiendo las indicaciones del fabricante y respetar el tiempo de acción establecido en la etiqueta. Así, dejó en claro que una regla fundamental es no mezclar productos de limpieza, como lejía con otros desinfectantes, ya que pueden liberar gases peligrosos. Por ello, instó a mantener una buena ventilación y no aplicar lejía en el inodoro mientras queden restos de otros productos.