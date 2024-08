Christian Cueva vuelve a ser el centro de la polémica. Luego de ser anunciado como nuevo refuerzo de Cienciano del Cusco, y mientras era presentado en conferencia de prensa, Pamela López, madre de sus hijos, estuvo en un conocido programa de espectáculos denunciándolo por violencia física y psicológica. En este contexto, Edy Cuéllar, dirigente del cuadro cusqueño, reveló cuál será la postura del club ante lo acontecido con el jugador.

Dirigente de Cienciano se pronuncia sobre denuncia a Christian Cueva por violencia física y psicológica contra Pamela López

“Nosotros como club condenamos cualquier violencia. Desconocemos en el club, recién ahora nos hemos enterado y creo que las autoridades deberán ver ese tema”, señaló el dirigente en entrevista con RPP.

Asimismo, Cuéllar fue tajante en asegurar que colaborarán con las autoridades. “Nosotros condenamos este tipo de actos, esperemos que no sea grave el tema y vamos a ver lo posible para poder ayudar”.

¿Qué más dijo el directivo de Cienciano sobre Christian Cueva?

Por último, ante la incógnita de saber si Cueva jugará con normalidad por Cienciano luego de darse a conocer los supuestos hechos de violencia, el directivo dijo lo siguiente: “Son temas que de verdad desconocemos, hay investigaciones y esas cosas toman su tiempo. Él ahorita tiene un contrato con Cienciano y debe cumplirlo, jugar, seguramente en su momento las autoridades dirán cómo actuarán y en ese momento nosotros también tomaremos una decisión”.

“Mientras duren las investigaciones, él tiene que jugar por contrato.”



Le dicen qué hay tema de violencia y responde que: "Ojalá no sea grave."

¿Christian Cueva jugará ante Alianza Lima?

Christian Cueva confesó que está listo para debutar con Cienciano. Dicho estreno sería este martes ante nada menos que Alianza Lima por el Torneo Clausura. “Si el ‘profe’ me considera para mañana es porque me ve bien y yo voy a demostrarle partido a partido. De lo extrafutbolístico, yo no digo que soy un santo, no lo fui y nadie lo es, y si tengo que mejorar en algo lo haré, por ahora en mi cabeza está Cienciano, mis padres, mis hijos y solo quiero aprovechar esta oportunidad. Me encuentro preparado y mentalizado para jugar ante Alianza”, señaló el exToluca.

Qué dijo Pamela López sobre Christian Cueva

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años”, empezó diciendo López este lunes 19 de agosto en el programa ‘América Hoy’.

Asimismo, López agregó que esta vez sí irá hasta el final con su denuncia. “He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas [consecuencias] con mi denuncia, por mí y por mis hijos. Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”.

Por su parte, Rosario Sasieta, abogada de Pamela, aseguró haber recibido un material audiovisual en donde se ve a Cueva agrediendo a la madre de sus hijos. “Él estaba en estado de ebriedad y la acogota. Es una situación complicada”.

¿Qué más dijo Pamela López sobre Christian Cueva?

Pamela López también comentó que el popular ‘Aladino’ tiene problemas con el alcohol, según los especialistas que visitó. “Los terapeutas que llevaron nuestro caso, porque fuimos al psicólogo, le diagnosticaron problemas con el alcohol”.