¿Discutir por dinero? Un experto en economía familiar explica por qué hablar de plata es clave en pareja: “No es justo” | Foto: Pexels
¿Discutir por dinero? Un experto en economía familiar explica por qué hablar de plata es clave en pareja: “No es justo” | Foto: Pexels
Por José Templo

Las diferencias económicas pueden generar tensiones en una relación cuando no existen acuerdos claros sobre los gastos, las deudas y el ahorro. Aunque compartir la vida implica tomar decisiones financieras en conjunto, muchas parejas evitan hablar abiertamente de sus ingresos, hábitos de consumo y expectativas económicas hasta que surge un problema que las obliga a actuar bajo presión. Para Celeste Sánchez, periodista especializada en economía familiar y consumo y creadora de ‘Dinero en Orden’, la comunicación permite prevenir estos conflictos y encontrar soluciones que respeten las posibilidades económicas de ambos. A continuación, te contamos por qué es importante conversar sobre la plata, cómo distribuir las cuentas del hogar y qué acuerdos concretos pueden ayudar a evitar discusiones frecuentes.

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