Las diferencias económicas pueden generar tensiones en una relación cuando no existen acuerdos claros sobre los gastos, las deudas y el ahorro. Aunque compartir la vida implica tomar decisiones financieras en conjunto, muchas parejas evitan hablar abiertamente de sus ingresos, hábitos de consumo y expectativas económicas hasta que surge un problema que las obliga a actuar bajo presión. Para Celeste Sánchez, periodista especializada en economía familiar y consumo y creadora de ‘Dinero en Orden’, la comunicación permite prevenir estos conflictos y encontrar soluciones que respeten las posibilidades económicas de ambos. A continuación, te contamos por qué es importante conversar sobre la plata, cómo distribuir las cuentas del hogar y qué acuerdos concretos pueden ayudar a evitar discusiones frecuentes.

¿POR QUÉ HABLAR DE PLATA ES FUNDAMENTAL PARA EVITAR DISCUSIONES EN PAREJA?

La falta de comunicación sobre las finanzas puede dificultar la convivencia y convertir las decisiones económicas en motivos recurrentes de conflicto. Dedido a esto, Sánchez advirtió sobre la importancia de abordar estos asuntos antes de que afecten la relación. “Las discusiones de dinero son la segunda causa de divorcio en todo el mundo”, afirmó la especialista, quien destacó la necesidad de establecer acuerdos con anticipación.

Además, explicó que hablar de dinero no siempre resulta sencillo debido a las costumbres familiares y culturales. Muchas personas crecen considerando las finanzas un tema privado o incómodo, por lo que les cuesta expresar sus preocupaciones económicas durante la adultez.

¿POR QUÉ NO SIEMPRE ES JUSTO DIVIDIR LOS GASTOS DEL HOGAR EN PARTES IGUALES?

Repartir las cuentas por la mitad no garantiza que ambos asuman una carga económica equivalente. Cuando existen diferencias salariales importantes, pagar la misma cantidad puede representar un esfuerzo mucho mayor para quien recibe menos ingresos.

“No es justo que todos paguen 50 y 50 cuando uno gana más que el otro”, aclaró Sánchez. Por ello, recomendó evaluar una distribución proporcional a los ingresos, de modo que cada integrante contribuya según sus posibilidades y conserve recursos para sus propias necesidades.

¿QUÉ ACUERDOS FINANCIEROS DEBERÍA ESTABLECER UNA PAREJA?

La organización económica requiere definir cuáles son los gastos compartidos, qué objetivos de ahorro persiguen y cuánto dinero destinarán a sus necesidades individuales. También es importante transparentar las deudas y revisar los compromisos cuando cambien los ingresos o aparezcan nuevas obligaciones.

Sánchez recomienda que cada integrante tenga una cantidad disponible para sus gastos personales sin justificar cada compra. Este margen de autonomía permite respetar las preferencias individuales y evitar que las decisiones cotidianas se conviertan en discusiones. La especialista también recuerda que los desacuerdos económicos pueden reflejar diferencias más profundas sobre las expectativas y responsabilidades dentro de la relación, según recoge Cadena3.

(Foto: wayhomestudio / Magnific)

¿QUIÉN DEBE APORTAR MÁS DINERO EN UNA RELACIÓN?

La contribución al hogar debe responder a las circunstancias de cada pareja, en lugar de seguir una fórmula única. No es lo mismo organizar las finanzas cuando ambos tienen salarios estables que hacerlo si uno trabaja de manera independiente, atraviesa un período de desempleo o dedica más tiempo al cuidado de los hijos.

Asimismo, el aporte a la vida familiar no depende exclusivamente del dinero, pues las tareas domésticas y otras responsabilidades también forman parte del sostenimiento del hogar. “Hay que aprender a comunicarse y a enfrentarse a la realidad de cada uno sin tabúes”, concluyó Sánchez.

VIDEO RECOMENDADO: