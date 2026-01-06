Tras el inicio del verano 2026, tanto adultos como niños suelen disfrutar de sus vacaciones realizando diversas actividades con sus seres queridos, alejados de la rutina. Precisamente, hace poco se ha hecho viral en las redes sociales un nuevo parque de diversiones en Lima, que no solo cuenta con diversas atracciones tradicionales y una variada oferta de snacks, sino que además ofrece a sus visitantes ingreso gratuito. Se trata de Pleyling Park, una novedosa alternativa para las familias peruanas que buscan pasarla bien y, sobre todo, con una enviable viste al mar durante una época calurosa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO EL NUEVO PARQUE DE DIVERSIONES PLEYLING PARK?

En medio de una temporada de verano en el Perú, una nueva propuesta ha surgido en la capital con la inauguración del Pleyling Park en el Circuito de Playas de Magdalena. Si bien presenta una variedad de atracciones mecánicas tradicionales, puestos de comida y juegos de feria dirigidos a niños y adultos, este espacio se caracteriza por ofrecer entrada gratuita al público, así como estacionamiento. Entre los juegos mecánicos que destacan y que tienen un costo de S/ 10 por cada uno se encuentran los trampolines, el gusanito, los carros chocones, el carrusel, la tagada, el barco pirata y la rueda de la fortuna, entre otros.

De esta manera, para llegar al Pleyling Park ubicado en la Costa Verde, los usuarios cuentan con dos opciones: la primera alternativa es llegar en taxi o en auto particular, mientras que la segunda consiste en hacerlo a pie, utilizando las escaleras de acceso desde Magdalena o San Miguel. En cuanto a su horario de atención, según sus redes sociales, el establecimiento se encuentra abierto de lunes a domingo desde las 2:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. Es importante mencionar que, el parque de diversiones ha anunciado que estarán atendiendo solo hasta el 15 de febrero de 2026.

¿QUÉ PLAYAS SON CONSIDERADAS COMO PET FRIENDLY EN LIMA?

Es usual que durante la temporada de verano muchos peruanos opten por pasar gran parte del día en las principales playas, ya sea con la familia o amigos. Precisamente, se ha vuelto habitual visitar estos paradisíacos lugares junto a las mascotas; sin embargo, por lo general, no todos están habilitados para ello. Aun así, una buena noticia han recibido los amantes de los animales, ya que ciertos balnearios permiten el ingreso libre de perros, siempre que respeten las reglas como el uso obligatorio de correa, la correcta recolección de desechos y la supervisión constante de los dueños. Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) instó a la población a no ingresar al mar ni a las piscinas públicas con mascotas, debido a que podrían poner en riesgo a niños y adultos mayores, especialmente por la posible transmisión de hongos, ácaros, pulgas y garrapatas. A continuación, te presentamos las playas pet friendly en Lima compartido por ATV+: