La madre de Paolo Guerrero, ‘Doña Peta’, siempre está dispuesta a proteger a su hijo y familia. Esto fue demostrado recientemente cuando la progenitora del futbolista tuvo un fuerte intercambio de palabras con un reportero del programa “Amor y Fuego”, quien se le acercó para realizarle preguntas sobre su vínculo con su nuera Ana Paula Consorte. Esta situación fue abordada por el conductor de televisión Rodrigo González, quien defendió la labor periodística de su equipo y no dudó en enviarle un contundente mensaje hacia ‘Doña Peta’.

¿CUÁL FUE EL POLÉMICO MENSAJE DE ‘PELUCHÍN’ HACIA ‘DOÑA PETA’?

Rodrigo González, popularmente conocido como ‘Peluchín’, se mostró visiblemente molesto por el incidente de ‘Doña Peta’ con su reportero y decidió confrontar directamente a la madre de Paolo Guerrero aprovechando el espacio de su programa “Amor y Fuego”.

En sus palabras, el conductor de televisión criticó la actitud de la progenitora del ‘Depredador’, destacando su comportamiento cambiante según las circunstancias. Además, hizo referencia a la actitud amigable que ‘Doña Peta’ mostraba en otros contextos televisivos, insinuando una falta de coherencia en su actitud.

“Pero en la publicidad de los supermercados es amorosa. Nos pone cara de tranca y el ceño fruncido. (...) La próxima hay que poner el logo de América TV… Minutos antes había declarado para el programa de Ethel Pozo y esbozaba una amplia sonrisa. (...) Lamentamos que le incomode, pero es coyuntura… ¿Por qué se contraria tanto?”, comentó ‘Peluchín’.

Finalmente, cerró su mensaje de manera enigmática y sarcástica al sugerirle un consejo a ‘Doña Peta’. “Tómese agua de manzana o un té de tilo”, expresó el comunicador.

¿POR QUÉ SE MOLESTÓ ‘DOÑA PETA’ CON REPORTERO DE “AMOR Y FUEGO”?

La molestia de ‘Doña Peta’ se debió a la pregunta incisiva del periodista sobre su distanciamiento con la pareja de su hijo, Ana Paula Consorte. Al ser cuestionada sobre este tema personal, ‘Doña Peta’ brindó una respuesta cortante donde expresaba su negativa a abordar el asunto y enfatizaba su incomodidad de ser interrogada por un tema que considera fuera del ámbito público. “Por favor, no me pregunten sobre eso. Es un asunto privado. No hay problema, no hay problema. Estoy bien”, expresó molesta.

Pero el asunto no quedó ahí, pues luego se le cuestionó sobre su ausencia en el mismo palco del Estadio Nacional donde se encontraba Ana Paula Consorte durante el amistoso entre Perú y Paraguay. En ese evento deportivo, se observó a Ana Paula acompañada de sus tres hijos, pero separada de la familia de Paolo.

La madre del delantero no dudó en aclarar la situación de tal partido y pidió que no se metan en su vida privada. “Nada, sino que yo fui con mis nietas, no entramos. Hablan mal, en la vida privada de la gente no se debe meter, después mi hijo contesta mal por a o por b, y salen al escándalo y nosotros no somos de escándalos”, respondió ofuscada.

Asimismo, la madre del seleccionado peruano dejó en claro que hablará cuando quiera y únicamente sobre temas deportivos. Luego reiteró su firme postura de no revelar aspectos de su vida privada, según recoge el diario La República.