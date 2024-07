La Selección de Brasil fue eliminada por Uruguay en los cuartos de final la Copa América 2024 tras perder en la tanda de penales. Si bien las estrellas brasileñas fueron criticadas por no prosperar en el torneo, un personaje que no se salvó de las críticas fue Dorival Júnior, entrenador del ‘Scratch’, quien no solo fue cuestionado por sus decisiones tácticas, sino también por su ausencia durante los preparativos de los penales, y es que el estratega fue visto fuera de la ronda de jugadores. Debido a que este hecho fue ampliamente comentado por los medios de comunicación, el estratega brasileño salió al frente para aclarar la situación.

¿POR QUÉ DORIVAL JÚNIOR NO ESTUVO EN LA CHARLA PREVIA A LA TANDA DE PENALES ENTRE BRASIL Y URUGUAY?

Según reveló Marquinhos, defensor central de Brasil, Dorival Júnior no estuvo presente en la ronda de jugadores debido a que le dio la responsabilidad a su auxiliar Lucas, quien era la figura que más los había acompañado en los entrenamientos de los penales. “Lucas era el que estaba definiendo en el medio de la ronda, pero Dorival tiene total autoridad”, comentó el jugador para ESPN.

Por otro lado, el propio entrenador brasileño reveló qué hizo exactamente en los momentos previos a los penales contra Uruguay. “Me quedé fuera porque estaba hablando con cada uno de los jugadores sobre lo que se me venía a la mente. Definidos los pateadores, hablamos de lo que habíamos entrenado. De hecho, desde el primer día que entrenamos en Orlando, practicamos penales porque sabíamos que era una posibilidad concreta llegar a esa instancia”, manifestó el estratega.

Dorival fora da roda dos jogadores, levantando o dedo para ser ouvido, sem sucesso. Corta pro Bielsa com as planilhas na mão, dando orientações energéticas para os jogadores uruguaios. Que sequência 😳 #CopaAmerica2024 https://t.co/QKAGOOdhLQ pic.twitter.com/cAMAtBU4jc — Jeff Nascimento (@jnascim) July 7, 2024

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS CIBERNAUTAS ANTE LA POSTURA DE DORIVAL JÚNIOR PREVIO A LOS PENALES?

En las redes sociales, los usuarios expresaron diversas opiniones sobre la situación. Uno criticó duramente a los jugadores, calificándolas como una “bola de divas” que prescindieron del entrenador, sugiriendo una relación entre esta decisión y el resultado adverso del equipo. Otro usuario mostró tristeza por Dorival, reflejando empatía hacia su situación. Además, hubo quien cuestionó la falta de liderazgo del entrenador, opinando que debería haber intervenido más activamente durante el partido.

“Bola de divas dejando fuera a su entrenador...pues ya vimos como les fue...”, “Me rompe el corazón lo de Dorival”, “¿Qué entrenador levanta la mano para hablar????? Debió haber movido a los jugadores, meterse al centro y hablar....se nota la falta de liderazgo”, manifestó distintos usuarios.

Estas reacciones reflejan el impacto emocional y las opiniones divididas entre los seguidores del equipo, quienes debaten sobre las decisiones estratégicas y la dinámica interna del equipo.

¿QUIÉNES FALLARON EN LA DEFINICIÓN POR PENALES?

La selección de Uruguay fue el encargado de empezar la ejecución por definición de penales. El primero en pararse frente el portero brasileño Allison fue Federico Valverde, quien anotó el primer gol de la tanda. Luego Eder Militao fue el primero en cobrar para Brasil, pero falló el remate ante el portero Sergio Rochet, que adivinó el disparo.

Después, Rodrigo Betancour puso el segundo para Uruguay y luego Andreas Pereira anotó el primero para Brasil. Posteriormente, De Arrascaeta pondría el 3 a 1 en los penales, mientras que Douglas Luiz fallaría nuevamente para la ‘Canarinha’.

Cuando parecía que terminaría la tanda de penales, José María Giménez fallaría por primera vez para Uruguay y extendería la agonía de la definición. Acto seguido, Gabriel Martinelli pondría el 3-2 en la definición y le daría esperanzas a su equipo.

Finalmente, todo terminó con Manuel Ugarte, quien superó a Allison en el quinto penal para Uruguay y de esta manera le puso fin al encuentro. Tras anotar su gol, el volante corrió a celebrar con sus compañeros.