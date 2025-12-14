Las actividades diarias pueden conllevar mucho esfuerzo físico, y terminar generando el lógico cansancio en cuerpo humano. Es así como llegada la noche, el descanso diario habitual suele concretarse luego de mirar alguna serie o película, pero dejando la tv encendida, y a partir de ello, según psicóloga de Cleveland Clinic, evidenciar un ritual prácticamente inconsciente antes de acostarnos.

ESTO PUEDES EXPERIMENTAR SI TE DUERMES CON LA TV ENCENDIDA, SEGÚN PSICÓLOGA DE CLEVELAND CLINIC

A nivel corporal, hoy los seres humanos pueden experimentar diversas sensaciones, y muchas de ellas a partir de quedarnos dormidos con el televisor encendido, según experta en psicología.

Hoy mediante Cleveland Clinic, la especialista Chivonna Childs, revela que terminar descansando mientras mirar alguna serie o película, puede llegar a relajarte, pero la luz azul que emana desde dicho aparato electrónico, exponerte a la alteración de tu calidad de sueño.

Esto último ocurre debido al impedimento de liberación de la melatonina cuyo desempeño cumple un papel crucial en la regulación del ciclo sueño-vigilia, y como hormona natural, termina hasta ayudando a sincronizar el reloj biológico interno.

“Es relajante, nos tranquiliza, es casi como tener ruido blanco”, refiere Chivonna Childs de Cleveland Clinic entorno a las sensaciones que podemos experimentar una vez que nos quedamos dormidos con la TV encendida, pero más allá del aparente beneficio recibido, en líneas generales dicho ritual atraído desde la inconsciencia, resulta perjudicial para la obtención de sueño saludable.

LOS 9 ALIMENTOS RICOS EN MELATONINA QUE DEBES CONSUMIR SI DESEAS OBTENER CALIDAD DE SUEÑO

La vida transcurre en medio de actividades que al finalizar el día te provocan sueño de manera natural, pero por diversos factores, tiende a complicarse en personas que según organizaciones especializadas, deben prioritariamente tomar suplementos multivitamínicos o consumir nutrientes a través de alimentos saludables para lograr el descanso soñado y recomendado.

En ese sentido, resulta vital e importante lo que informa la Fundación Nacional del Sueño como sociedad sin fines de lucro que mediante su plataforma web oficial resalta las propiedades de los carbohidratos complejos como la avena o las tostadas integrales por su fácil digestión antes de acostarnos, mientras sugiere además una “dieta rica en fibra con frutas frescas, verduras, cereales integrales y proteínas bajas en grasas”.

Asimismo, varias de las vitaminas que componen el Complejo B son altamente recomendadas con la finalidad de conciliar el sueño, destacando el pescado, aves y carnes magras, legumbres, huevos y lácteos como ideales para regular la melatonina, por ejemplo, y también la C que pueden prevenir la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS).

Otro de los nutrientes que aconseja consumir o tomar la Fundación Nacional del Sueño es la D porque además de contribuir a la salud de los huesos, colabora con áreas del cerebro que controlan el ciclo sueño-vigilia, y aunque en algunos países el frío acecha, unos buenos rayos de sol caerían a la perfección en el organismo de la persona que no logra conciliarlo.

Por último, dicha organización internacional expone y refiere que “una dieta saludable también puede ayudarle a perder peso, lo que a su vez puede conducir a un mejor sueño y hacer que sea menos probable que sufra fatiga diurna, insomnio y AOS”.

ESTOS SON LOS CONSEJOS QUE DEBES APLICAR EN TU VIDA PARA LOGRAR CONCILIAR EL SUEÑO

Existen momentos en la vida que causan placer y a la vez fortalecen tu sistema inmune, y es que por si no lo sabías, las largas horas de sueño repercuten beneficiosamente en el organismo ya que de acuerdo a información compartida por el CDC, revitalizan, renuevan y te reponen como ser humano.

Sin embargo, diversos factores pueden llegar a interferir de manera negativa en tomarte una buena siesta, por ejemplo, y entre las cuales destacan razones vinculadas al plano laboral, enfermedades también, estrés propio de las responsabilidades caseras asumidas, entre otros aspectos que terminan impidiéndote dormir plácidamente.

A continuación, y gracias a Mayo Clinic, te compartimos 6 consejos para conciliar el sueño y sobre todo sostenerlo adecuadamente:

Define horario de sueño

- Trata de seguir la rutina establecida diariamente levantándote y acostándote a la misma hora, y asimismo dedicándole no más de 8 horas al sueño.

Regula tus comidas

- No te acuestes a descansar con el estómago lleno ni tampoco vacío, tratando de mantenerlo estable.

Crea un ambiente de descanso ideal

- Evita el uso prolongado de pantallas emisoras de luz justo antes de acostarte, y también prueba usar cortinas oscurecedoras, tapones para los oídos, un ventilador u otros dispositivos para crear un ambiente acorde a tus necesidades.

Evita y limita las siestas diurnas

- No duermas durante el día porque puede interferir en tu horario de sueño establecido como rutina.

Realiza actividades físicas

- Promueve el sueño a través del ejercicio y pasando tiempo al aire libre, pero evita llevarlo a cabo demasiado cerca de la hora de acostarte.

Maneja el estrés anotando tus preocupaciones

- Antes de echarte a dormir, organízate y establece prioridades para el día después mediante la meditación.

Con respecto a los efectos secundarios que conllevaría la falta de sueño, el CDC expresa que el riesgo existente radica en tener problemas de salud a futuro como enfermedad cardiaca, presión arterial alta y obesidad, concentración y memoria también.

ESTO REVELA LA PSICOLOGÍA SOBRE TI SI DUERMES ABRAZANDO LA ALMOHADA

Exhaustiva investigación es la que actualmente pone de manifiesto los verdaderos rasgos, y hasta temperamento, de quienes mientras concilian el sueño, toman dicho objeto con mucho cariño.

Al respecto, te revelamos lo que expone la psicología entorno al hecho puntual de abrazar una almohada mientras dormimos, siendo la inclinación hacia el apego emocional, una forma de poder expresarnos buscando seguridad o compañía.

Según la información recogida tomando en consideración la opinión de especialistas en psicología, dicha acción en particular puede terminar reflejando también la necesidad de recrear sensaciones de contacto físico que generan tanto seguridad como protección.

Entorno al sueño y nuestro acomodo al momento de dormir, te contamos asimismo que corporalmente, la posición correcta de tu cuerpo puede ayudarte a evitar dolores, lesiones, entre otros problemas ligados a la salud, según lo precisa la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyas especialistas resaltan mediante una publicación web, la importancia de descansar apropiadamente.

“Tener un sueño reparador traerá grandes beneficios a nuestro organismo, pues favorece las múltiples funciones corporales, ayuda a mejorar las funciones cognitivas como la atención y la memoria”, indica Valeria Gopar para la UNAM Global Revista, revelando además con respecto a la postura estática más recomendada para dormir, que boca arriba es la mejor ya que mediante ella se respeta la “curvatura normal de la columna y permitimos que todas las estructuras del cuerpo se encuentren más alineadas entre sí”.

En ese sentido, dicha posición debe ir acompañada por una almohada bajo la cabeza, siendo altamente sugerido que solo “abarque el espacio que queda entre los hombros y la nuca”, mientras nos preocupamos también por las rodillas usando un cojín entre ambas a fin de que puedan descansar en “posición de ligera flexión y no queden completamente extendidas sobre la cama”, fortaleciendo así el cuidado de la región lumbar y caderas.

Cabe resaltar que como contraparte, las especialistas de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM afirman que la “posición boca abajo es la peor postura que podemos adoptar al dormir”, puesto que se terminan modificando “las curvaturas normales de la columna vertebral, especialmente, de la columna lumbar”, y así el dolor de cuello o la conocida tortícolis empiezan a manifestarse con mayor fuerza.