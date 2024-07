Universitario de Deportes hizo dos anuncios oficiales en las últimas 24 horas. En uno de ellos confirmó la llegada de Gabriel Costa como flamante refuerzo, y en el otro señalaron que Diego Dorregaray, delantero argentino que llegó a inicio de temporada, no seguirá en la institución de Ate. Recordemos que este último fue una de las contrataciones más criticadas por los hinchas cremas. Aquí te contamos cómo reaccionaron en redes sociales ante esta noticia.

Dorregaray: así reaccionaron los hinchas en redes tras saber su salida de Universitario

La noticia sorprendió a los fanáticos de la ‘U’, pues esperaban ver a ‘Dorre’ en el Torneo Clausura, teniendo en cuenta que tuvo minutos en los amistosos que disputó el conjunto dirigido por Fabián Bustos en los últimos días. Esa sensación de sorpresa la dejaron notar en cada uno de sus comentarios. Eso sí, se mostraron agradecidos por el profesionalismo del atacante.

“Espero que tengas éxito a donde vayas”, “No se te puede recriminar la actitud, simplemente las cosas no salieron, así es el fútbol”, “Tú no tienes la culpa, los responsables son quiénes te trajeron”, “Siempre fuiste buena onda con los hinchas, eso no se olvida, Universitario siempre será tu casa”, “Faltaron los goles, lo más importante, garra sobró”, fueron algunas de las opiniones de los hinchas de Universitario.

¿Cuántos goles hizo Diego Dorregaray en su paso por Universitario?

Dorregaray marcó 4 goles en 17 duelos disputados con Universitario en el Torneo Apertura 2024. Además, en total disputó 596 minutos en la Liga 1: tuvo 5 partidos como titular y 12 ingresó desde el banco.

¿Cuándo se juega la fecha 1 del Torneo Clausura 2024? Horarios y todos los partidos

VIERNES 12/07



- Unión Comercio vs. Los Chankas (Hora 1 p.m.)

- ADT vs. Sporting Cristal (Hora 3.15 p.m.)

- Garcilaso vs. UTC (Hora 6 p.m.)

SÁBADO 13/07



- Comerciantes Unidos vs. Cienciano (Hora 1 p.m.)

- Club Universidad César Vallejo vs. Alianza Lima (Hora 3.30 p.m.)

- Universitario vs. Mannucci (Hora 6 p.m.)

DOMINGO 14/07



- Alianza Atlético vs. Atlético Grau (Hora 1 p.m.)

- Sport Boys vs. Sport Huancayo (Hora 3 p.m.)

- Cusco FC vs. FBC Melgar (Hora 3.15 p.m.)

Cuándo se juega el clásico en el Torneo Clausura 2024

El duelo más encarnizado e importante y tradicional del fútbol peruano es aquel protagonizado por Universitario y Alianza Lima, dos de los equipos populares que así como en el Apertura, jugarán el ‘clásico’ durante la fecha 3 de un Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto que también cuenta con programación definida.

Ahora los ‘merengues’ recibirán al cuadro ‘íntimo’ en el Estadio Monumental, recordando el 1-1 válido por la final de ida del último certamen, y también el reciente 0-1 con gol de Andy Polo.

Según la LFP, el segundo ‘clásico’ del fútbol peruano en 2024 se disputará este viernes 26 de julio a partir de las 8.30 de la noche, y luego de tan transcendental choque, Alianza Lima, por ejemplo, será local recibiendo a Unión Comercio, mientras Universitario viajará a Arequipa para enfrentar a FBC Melgar.