La manera en que un niño enfrenta un error, expresa lo que piensa o se atreve a intentar algo nuevo puede decir mucho sobre la confianza que tiene en sí mismo. Aunque estas actitudes parecen pequeñas, forman parte de un aprendizaje que comienza en casa y que puede marcar la diferencia en su desarrollo personal. Por eso, más allá de celebrar sus buenas calificaciones o felicitarlos cuando consiguen algo, los padres tienen un papel importante en la construcción de una autoestima saludable.

Durante la infancia, las experiencias cotidianas ayudan a formar la percepción que los menores tienen de sus propias capacidades. Una palabra de aliento, la oportunidad de tomar decisiones o el acompañamiento ante una dificultad pueden influir en la manera en que enfrentan los desafíos. No se trata de evitarles los momentos complicados, sino de brindarles herramientas para que aprendan a confiar en sus posibilidades y desarrollen autonomía.

Esta preocupación fue abordada por Cindra Kamphoff, doctora en psicología del deporte, quien conversó con CNBC sobre la importancia de trabajar la seguridad personal desde edades tempranas. La especialista cuenta con experiencia como entrenadora mental de los Minnesota Vikings de la NFL y del equipo olímpico de atletismo de Estados Unidos. Además, es fundadora del Mentally Strong Institute, organización dedicada al entrenamiento mental de deportistas y líderes empresariales.

¿Por qué es importante desarrollar la confianza desde pequeños?

Para Kamphoff, la seguridad personal no es un aspecto que deba dejarse al azar, pues influye directamente en la disposición de los niños para aprender, expresar sus ideas y perseguir aquello que desean conseguir. Cuando sienten que sus capacidades son valoradas, tienen mayores posibilidades de desenvolverse sin temor constante a equivocarse o recibir críticas.

“Cuando los niños tienen más confianza, es menos probable que duden de sí mismos o se guarden sus opiniones”, explicó la psicóloga durante la entrevista. En esa misma línea, sostuvo que trabajar este aspecto desde la infancia significa brindarles una base que puede acompañarlos durante distintas etapas de su vida. “Preparándolos para una vida de éxito”, señaló al referirse a los beneficios de fortalecer su autoestima.

Enseñarles a reconocer su voz interior negativa

Uno de los primeros consejos de Kamphoff consiste en ayudar a los menores a identificar aquello que denominó su “crítico interno”. Se trata de esos pensamientos negativos que aparecen cuando una persona siente que no es suficientemente capaz, teme cometer un error o anticipa que algo saldrá mal. En los niños, estas ideas pueden manifestarse mediante frases como “no puedo hacerlo”, “todo me sale mal” o “soy malo para esto”.

El problema aparece cuando esas afirmaciones comienzan a convertirse en una barrera para intentar cosas nuevas. Por ello, la especialista considera importante que los adultos acompañen a los pequeños a reconocer esos pensamientos y cuestionarlos, en lugar de permitir que los asuman como verdades. Una alternativa es animarlos a identificar sus avances, recordar experiencias en las que superaron dificultades y comprender que no necesitan hacerlo todo perfectamente para sentirse capaces.

Hacerles entender que equivocarse también es parte del aprendizaje

El segundo punto está relacionado con la forma en que los niños interpretan los errores. Cuando no consiguen el resultado que esperaban, pueden sentirse frustrados y pensar que no tienen las habilidades necesarias para alcanzar una meta. Esto ocurre, por ejemplo, cuando intentan aprender un deporte, tienen dificultades con una materia escolar o no logran completar una actividad después de varios intentos.

Kamphoff advirtió que esta reacción también está presente en los adultos. “La mayoría de las personas, cuando fracasan, se castigan a sí mismas”, comentó. Frente a ello, planteó la importancia de enseñarles a los menores que una equivocación no determina su valor ni significa que deban abandonar lo que están intentando. Por el contrario, cada experiencia puede servir para identificar qué necesitan mejorar y cómo pueden afrontar de otra manera una situación similar.

El papel de los padres en la formación de niños más seguros

Poner en práctica estas recomendaciones requiere algo más que felicitarlos cuando obtienen buenos resultados. También implica reconocer su dedicación, escuchar sus preocupaciones y evitar que sientan que el cariño de sus padres depende de sus logros. Darles espacio para expresar desacuerdos, asumir pequeñas responsabilidades y resolver ciertos problemas por cuenta propia son acciones que pueden contribuir a desarrollar su independencia.

En definitiva, fortalecer la autoestima durante la infancia no significa criar niños que nunca tengan miedo o que siempre estén convencidos de que pueden conseguirlo todo. Se trata de acompañarlos para que aprendan a reconocer sus capacidades, acepten sus equivocaciones y no permitan que un tropiezo defina lo que piensan de sí mismos. Como plantea Kamphoff, cultivar esa confianza desde pequeños puede convertirse en una herramienta valiosa para afrontar los retos que encontrarán a lo largo de sus vidas.