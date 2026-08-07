Por Redacción EC

El océano Pacífico occidental usualmente se distingue por su intensa actividad tectónica, la elevada presión, la oscuridad absoluta y la presencia de especies adaptadas a condiciones extremas, características que la convierten en un área de gran interés para la investigación científica y la exploración de los océanos. Sin embargo, en los últimos años ha despertado el interés de científicos e internautas la posibilidad de que criaturas marinas desconocidas habiten las profundidades del océano, a raíz de un misterioso sonido conocido como “The Bloop”, fenómeno que ha alimentado diversas teorías sobre la existencia de enigmáticos seres marinos. Frente a ello, la ciencia reveló lo que hay detrás de este audio con ayuda de sensores y otros registros globales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.