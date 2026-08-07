El océano Pacífico occidental usualmente se distingue por su intensa actividad tectónica, la elevada presión, la oscuridad absoluta y la presencia de especies adaptadas a condiciones extremas, características que la convierten en un área de gran interés para la investigación científica y la exploración de los océanos. Sin embargo, en los últimos años ha despertado el interés de científicos e internautas la posibilidad de que criaturas marinas desconocidas habiten las profundidades del océano, a raíz de un misterioso sonido conocido como “The Bloop”, fenómeno que ha alimentado diversas teorías sobre la existencia de enigmáticos seres marinos. Frente a ello, la ciencia reveló lo que hay detrás de este audio con ayuda de sensores y otros registros globales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL MISTERIOSO RUIDO QUE SALE DEL OCÉNANO PACÍFICO, SEGÚN LA CIENCIA?

Los sensores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) detectaron un intenso sonido en el Pacífico Sur el 19 de mayo de 1997, cuya señal pudo registrarse a más de 5 000 kilómetros de distancia. Debido a la falta de una explicación inmediata, los investigadores denominaron al fenómeno como “The Bloop” y comenzaron a analizar su posible origen. Sin embargo, tras unos años, investigaciones realizadas con hidrófonos cerca de la Antártida determinaron que este misterioso sonido fue ocasionado por un criosismo, es decir, un fenómeno producido por el desprendimiento de grandes masas de hielo. Este hallazgo permitió descartar un origen biológico y la teoría sobre la existencia de un supuesto monstruo marino en las profundidades del océano, conforme comparte La República.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO LA ZONA MÁS PROFUNDA DE LA TIERRA?

Se trata del Abismo Challenger, ubicado en la Fosa de las Marianas, cerca de Guam, es considerado el punto más profundo conocido de la Tierra, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). De hecho, su profundidad se estima en 10 935 metros, aunque algunas expediciones científicas han registrado mediciones incluso superiores. Así, este ecosistema abisal supera la altura del monte Everest, por lo que su cumbre quedaría sumergida bajo más de dos kilómetros de agua.

Esta formación se originó por la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa de las Marianas, un proceso tectónico responsable de la formación de algunas de las fosas oceánicas más profundas del planeta. Sin embargo, uno de los grandes desafíos de los especialistas es descender hasta el fondo de la Fosa de las Marianas, ya que requiere tecnología especializada capaz de soportar presiones extremas. Aun así, las investigaciones han revelado una sorprendente biodiversidad, con especies adaptadas a vivir en la oscuridad absoluta y a profundidades extremas, conforme comparte La República.