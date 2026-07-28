Por Redacción EC

Julio 2026 no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a los principales destinos del país. De hecho, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de festividades importantes. Sin embargo, en medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, ha surgido en las redes sociales una serie de especulaciones sobre un posible feriado largo este 30 y 31 de julio para ciertos empleadores. Frente a ello, el Gobierno estableció un Decreto Supremo que brinda detalles sobre esta medida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.