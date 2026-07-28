Julio 2026 no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a los principales destinos del país. De hecho, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de festividades importantes. Sin embargo, en medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, ha surgido en las redes sociales una serie de especulaciones sobre un posible feriado largo este 30 y 31 de julio para ciertos empleadores. Frente a ello, el Gobierno estableció un Decreto Supremo que brinda detalles sobre esta medida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE FERIADO LARGO ESTE 30 Y 31 DE JULIO?

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Gobierno estableció a través del Decreto Supremo n.° 075-2026-PCM que el lunes 27 de julio sea declarado como día no laborable para el sector público, por lo que, las horas no trabajadas deberán ser compensadas en los días posteriores o cuando lo disponga la entidad empleadora. En tanto, para el 28 y 29 de julio son feriados nacionales debido a la Independencia del Perú y corresponden a días de descanso remunerado obligatorio para trabajadores del sector público y privado. Sin embargo, la norma no dictamina como días inhábiles para el 30 y 31 de julio, por lo que se consideran jornadas regulares en todo el país.

¿CUÁNTO DEBEN PAGARTE POR TRABAJAR EN FERIADO POR FIESTAS PATRIAS 2026?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, los trabajadores del sector público o privado que laboren este martes 28 o miércoles 29 de julio podrán recibir un triple pago si el empleador no les otorga un descanso compensatorio, tal cual lo establece la ley. Asimismo, Sunafil precisó que no se considera trabajo en feriado cuando la jornada laboral se inicia en un día hábil y concluye durante la fecha festiva.

Sin embargo, en caso de que se les exija trabajar en estas jornadas sin otorgar un descanso compensatorio ni el pago adicional correspondiente, la persona puede presentar una denuncia ante dicho organismo. Inclusive, esta conducta constituye una infracción grave y puede dar lugar a sanciones económicas para la empresa. A continuación, estos son los beneficios laborales por trabajar en feriado por Fiestas Patrias: