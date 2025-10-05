Octubre 2025 es uno de los meses más esperados por miles de fieles católicos debido a la tradicional festividad del Señor de los Milagros. Durante el denominado ‘mes morado’, el Cristo de Pachacamilla recorre en procesión las principales calles de la capital, llevando su bendición a cada paso. Sin embargo, en ocasiones pueden presentarse algunos inconvenientes durante el tradicional recorrido, como ocurrió en su primera salida por el Centro de Lima, cuando la imagen sagrada se inclinó, generando asombro entre los asistentes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

ANDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS SE INCLINÓ DURANTE SU RECORRIDO POR EL CENTRO DE LIMA

Este sábado 4 de octubre, miles de personas se congregaron en los exteriores de la iglesia Las Nazarenas para acompañar en su primer recorrido al Señor de los Milagros por el Centro de Lima. Desde los balcones de viviendas, edificios y establecimientos, los devotos rendían homenaje a la venerada imagen sagrada durante su paso por la avenida Tacna. A pesar de que el ‘Cristo Morado’, acompañado de las bandas musicales, sahumadoras y devotos, transitaba con normalidad, dejando su bendición, un inesperado susto se produjo en el lugar.

Según imágenes compartidas por los usuarios, al parecer durante el turno de la cuadrilla 17, el anda del Señor de los Milagros sufrió una ligera inclinación al momento de levantarlo, lo que provocó gritos entre los presentes. Aunque solo fue un momento de mucho tensión, los cargadores lograron estabilizarlo, causando el aplauso de los católicos. De igual manera, en las redes sociales varios usuarios no dudaron en compartir sus experiencias y expresaron su preocupación, señalando que este hecho podría ser un mal presagio, como un posible terremoto o alguna catástrofe en el país.

¿CUÁNTO ES EL PESO DEL ANDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

Una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), encabezada por la física María Elena López, reveló que el anda del Señor de los Milagros tiene un peso que oscila entre 900 y 990 kilos. Este peso se distribuye entre 32 cargadores, lo que permite nivelar la estructura durante su recorrido en procesión.

La especialista detalló que la carga que soporta cada miembro de la Hermandad del Cristo Moreno varía entre 25 y 30 kilos, y el anda se eleva a más de cuatro metros, lo que añade un desafío significativo a la tarea de los cargadores. Estos aspectos técnicos son importantes para entender la logística y el esfuerzo físico implicados en este importante acontecimiento religioso.