En Perú, la constante actividad sísmica hace que muchas viviendas y establecimientos sean vulnerables ante un posible terremoto, ya sea por su antigüedad, falta de mantenimiento o construcción sin criterios técnicos. Así, en medio de los movimientos telúricos registrados en los últimos días en diversas zonas del país, muchas personas han relacionado estos eventos con un supuesto “clima sísmico”, debido a la presencia de lluvias, humedad y bajas temperaturas que se presentan en los últimos días en varias regiones, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Frente a esta situación, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explicó si estas variaciones meteorológicas permiten determinar la ocurrencia de un fuerte temblor, una posibilidad que mantiene en alerta a la población. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿ES POSIBLE ANTICIPAR UN TERREMOTO MEDIANTE CAMBIOS EN EL CLIMA?

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los cambios meteorológicos no permiten anticipar la ocurrencia de terremotos en ningún país, descartando así que exista un denominado “clima sísmico”, ya que estos movimientos telúricos pueden producirse sin relación con la temperatura, las lluvias u otras condiciones atmosféricas. En el caso de los fenómenos extremos como huracanes o tifones pueden afectar la corteza terrestre de forma excepcional, pero sin evidencia estadística significativa. Es importante mencionar que, la geofísica permite identificar áreas con mayor actividad sísmica y evaluar riesgos a largo plazo, mas no puede determinar con precisión la fecha, hora o lugar exacto en que ocurrirá un terremoto, conforme comparte La República.

#ElDato #Senamhi #Minam Se reportó un día de lloviznas intensas en la costa centro y sur del país, tal como lo anunció el Senamhi.



Los distritos costeros de Tacna, Moquegua, Arequipa y Lima registraron precipitaciones persistentes durante la noche y madrugada. pic.twitter.com/5tkKv4lMCW — Senamhi (@Senamhiperu) August 17, 2026

¿CUÁNTO CUESTA PREPARAR UNA MOCHILA DE EMERGENCIA ANTE UN EVENTUAL TERREMOTO EN EL PERÚ?

A través de un informe de ATV, se pudo conocer a detalle los precios de los artículos indispensables que no pueden faltar en una mochila de emergencia ante un posible terremoto en el Perú. Así, en un recorrido que realizaron por el Mercado Central, ubicado en el Centro de Lima, precisaron que armar este kit cuesta al menos S/120 e incluye artículos básicos. La estimación considera productos de primera necesidad como un botiquín entre S/8 a S/24, una radio de S/20 y una linterna desde S/10, además de alimentos no perecibles, como atún y galletas.

Asimismo, en una galería del jirón Andahuaylas se pueden encontrar artículos indispensables como silbatos, navajas, encendedores y frazadas, cuyos precios parten desde S/3, S/10 y S/15, respectivamente. Finalmente, los medicamentos básicos, entre ellos analgésicos, antiinflamatorios y antihistamínicos, tienen precios que oscilan entre S/5 y S/25 por unidad en farmacias reconocidas. Sin embargo, el monto puede incrementarse al optar por productos de mayor precio o incorporar artículos adicionales, conforme comparte ATV.