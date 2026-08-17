Por Redacción EC

En Perú, la constante actividad sísmica hace que muchas viviendas y establecimientos sean vulnerables ante un posible terremoto, ya sea por su antigüedad, falta de mantenimiento o construcción sin criterios técnicos. Así, en medio de los movimientos telúricos registrados en los últimos días en diversas zonas del país, muchas personas han relacionado estos eventos con un supuesto “clima sísmico”, debido a la presencia de lluvias, humedad y bajas temperaturas que se presentan en los últimos días en varias regiones, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Frente a esta situación, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explicó si estas variaciones meteorológicas permiten determinar la ocurrencia de un fuerte temblor, una posibilidad que mantiene en alerta a la población. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.