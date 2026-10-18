A sus 83 años, Raphael continúa demostrando que el paso del tiempo no ha apagado su pasión por la música. Con conciertos que superan las dos horas y recintos repletos de admiradores, el legendario artista español mantiene una energía que parece desafiar al calendario. Detrás de su vigencia, sin embargo, no existe una fórmula mágica, sino una disciplina constante que ha acompañado cada etapa de su trayectoria. Después de más de seis décadas sobre los escenarios, el cantante ha hecho del cuidado personal una prioridad.

Nacido en Linares, Jaén, el intérprete ha recorrido cientos de veces largas distancias entre países para cumplir con su público, sin dejar que los años borren su compromiso artístico. Incluso después de afrontar un trasplante de hígado en 2003, Raphael encontró la manera de seguir adelante y preservar su lugar en la música en español. Su experiencia le ha enseñado que mantener la voz y el cuerpo en condiciones óptimas exige atención diaria. Por ello, su rutina de bienestar comienza desde el primer instante en que abre los ojos cada mañana.

Así arranca su día no con los copiosos desayunos de los hoteles sino por uno más sencillo

La jornada de Raphael comienza con una rutina que cumple al detalle, sin importar la ciudad o el país en el que se encuentre. A sus 83 años, el cantante mantiene firme el hábito de levantarse a las ocho de la mañana, una costumbre que reveló durante una entrevista con Patricia Pérez en su canal de YouTube. Ese primer momento del día le permite organizar sus pensamientos y prepararse mentalmente para las actividades que le esperan. Así, antes de que empiece el ritmo intenso de sus compromisos, el artista reserva un espacio para sí mismo.

Lejos de dejarse tentar por los abundantes desayunos que suelen ofrecer los hoteles, el intérprete prefiere comenzar la mañana con opciones ligeras y sencillas. Su elección responde a una rutina alimentaria que busca mantener el equilibrio sin complicaciones, incluso cuando está de viaje. “Desayuno un yogur, o una porción de leche desnatada con cereales y una tostada con aceite de oliva”, contó al explicar sus hábitos. Con esta combinación, Raphael incorpora alimentos cotidianos a una disciplina que forma parte de su cuidado personal.

Decide por comer comidas fáciles de digerir cuyo almuerzo está basado en fruta o frutos secos

En la rutina matutina de Raphael, hay un detalle que no pasa desapercibido: la ausencia del café en su desayuno. Lejos de tratarse de un olvido o una elección improvisada, el artista ha establecido sus propias costumbres para comenzar el día. Durante una entrevista, explicó que prefiere sustituir la popular bebida por una alternativa que encaja mejor con sus hábitos. “No tomo café, tomo té inglés”, confesó al revelar uno de los secretos de su alimentación diaria.

Conforme avanzan las horas, el cantante procura incorporar un pequeño tentempié a media mañana, siempre que sus compromisos se lo permitan. La fruta y los frutos secos forman parte de esas opciones con las que busca mantener estables sus niveles de glucosa hasta el almuerzo. Además, Raphael presta especial atención al horario de sus comidas, procurando sentarse a la mesa temprano. De este modo, dispone del tiempo necesario para descansar y facilitar la digestión antes de subir al escenario y entregarse por completo a su público.

La cena es más sencilla de metabolizar para no comprometer así su respiración y su voz

Al caer la noche, Raphael mantiene la misma atención por su alimentación y opta por cenas ligeras que faciliten la digestión. El objetivo es evitar que una comida pesada interfiera con su respiración o afecte la potencia de su voz durante las actuaciones. Cada detalle cuenta cuando se trata de afrontar largas jornadas sobre el escenario y mantener el ritmo frente a cientos de admiradores. Así, el artista incorpora sus hábitos alimenticios a una rutina pensada para cuidar su rendimiento.

Detrás de cada concierto y de la energía que transmite al público, existe un trabajo constante que va más allá del talento. A sus 83 años, el cantante demuestra que mantenerse vigente en la música exige compromiso, disciplina y atención diaria. Su trayectoria refleja que la pasión por los escenarios necesita acompañarse de decisiones que favorezcan su bienestar. Para Raphael, seguir emocionando a sus seguidores no es cuestión de suerte, sino el resultado de una dedicación que se renueva cada día.

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